Протесты в Миннесоте: "Для ICE это гражданская война"

Греко-американская фотожурналистка Ангелина Кацанис и ее фотография из Миннеаполиса
Греко-американская фотожурналистка Ангелина Кацанис и ее фотография из Миннеаполиса Авторское право  Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Авторское право Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Ioannis Giagkinis
Опубликовано
Фотожурналист Ангелина Кацанис освещала протесты в Миннеаполсе и рассказала Euronews о том, как живёт город в условиях противостояния с агентами ICE.

Протесты против действий Иммиграционной и таможенной службы ICE продолжают сотрясать Миннесоту после убийства двух человек сотрудниками ведомства. В эпицентре событий оказалась греко-американский фотожурналист, обладательница различных наград, Ангелина Кацанис, которая освещала происходящее в крупнешем городе штата для Associated Press.

До 2023 года она жила там некоторое время, знает многих горожан и то, как изменился Миннеаполис с началом рейдов ICE.

"Существует разительное отличие между тем, как город выглядит сейчас, и тем, каким он был в 2023 году. О захвате города агентами ICE говорят повсюду. Куда бы вы не зашли, в каждом заведении найдутся люди, которые будут это обсуждать. Я жила там раньше и увидев этот захват в процессе и после, я была по-настоящему шокирована. Поражает то, что об этом слышно повсюду - в разговорах людей, на улицах", - рассказывает она.

Протесты в Миннесоте
Протесты в Миннесоте Angelina Katsanis
Протесты в Миннесоте
Протесты в Миннесоте Angelina Katsanis/AP

Как поясняет наша собеседница, вовлечены "тысячи и тысячи" - от активистов правозащитных организаций и волонтёров, до обычных жителей, соседей. Они объединяются в сеть для защиты тех, кому грозит задержание.

"Как только появляется уведомление, люди, наблюдатели, стекаются к этому месту, особенно те, кто живет поблизости. Все они приходят, вооружившись свистками, и кричат сотрудникам ICE, Министерства внутренней безопасности Пограничного патруля, чтобы они убирались из города или их района. Много раз я видела, что как это срабатывало".

Сама журналистка стала свидетельницей такого инцидента. "Два дня назад я была в доме, где появились агенты ICE. Было около девяти утра. Сотрудники ICE пришли в дом на южной стороне Миннеаполиса, недалеко от места убийства Джорджа Флойда и Рене Гуд. Они стучали в дверь, пытаясь войти. Но новости об этом и тот факт, что там собралось так много людей, в конце концов остановили их. Там были десятки наблюдателей, которые пришли сразу или, возможно, с ними, так как следят за ними по всему городу".

Протесты в Миннесоте
Протесты в Миннесоте Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Арест в Миннесоте
Арест в Миннесоте Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Ангелина Кацанис отмечает, что полиция проводит задержания зачастую без объяснений и видимых причин.

"Я разговаривала со многими арестованными, у которых есть грин-карта, с законными гражданами. Я видел, как люди выходили из своих машин и показывали паспорт, чтобы доказать, что у них есть гражданство. Часто эти люди становятся "мишенью", но мы не знаем, почему. Многие из них кажутся обычными гражданами, легально иммигрировавшими из стран за пределами США", - утверждает фотограф.

Страх захлестнул город, жители напуганы, продолжает она. "Как мы убедились, даже быть очевидцем, простым наблюдателем — опасно. Потому что и Рене Гуд, и Алекс Претти были всего лишь очевидцами происходивших событий. Их не задерживали. Там не было их знакомых. Они не защищали какого-то конкретного человека. Они защищали сообщество и пытались вытеснить ICE. Я знаю многих людей, которые прячутся в своих домах, чтобы избежать этой осады".

Арест протестующего
Арест протестующего Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Беспорядки в Миннеаполисе
Беспорядки в Миннеаполисе Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Есть те, кто сравнивает с гражданской войной противостояние жителей Миннесоты с агентами ICE. По словам фотожурналиста, ситуация осложняется тем, что они ошибочно видят в протестующих угрозу собственной жизни и действуют неоправданно жестко.

"Многие называют это оккупацией со стороны государства. Отличие от гражданской войны в том, что противоборствующая сторона в лице гражданских вооружена только свистками, камерами и телефонами, с помощью которых люди документируют происходящее. Они сопротивляются, но в основном это ненасильственное сопротивление. Хотя ICE рассценивает это как гражданскую войну. Я общалась с агентами, которые говорят, что боятся за свою жизнь, что люди пытаются им навредить. Я думаю, убеждённость в этом, по какой бы то ни было причине, заставляет их испытывать дополнительный страх и усугубляет ситуацию, как мы видели на примере Алекса Претти, Рене Гуд и многих других".

"Вы знаете, особенно жители Миннеаполиса, мы прошли через бунты Black Lives Matter после убийства Джорджа Флойда. Так что это очень сильная община, она способна противостоять правительству и агентам федеральных служб".

Протесты против ICE
Протесты против ICE Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Арест протестующего
Арест протестующего Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Какова реакция нию-йоркцев на эти события? Вернувшись в город, Ангелина ощутила огромную поддержку в адрес жителей Миннесоты.

"Они тоже на передовой. Они сопротивляются. ICE в Нью-Йорке присутствует, хотя и нет обходов домов, как в Миннеаполисе. Но жители Нью-Йорка горячо поддерживают то, что происходит в Миннесоте. Вчера вечером я фотографировала акцию протеста в поддержку Алекса Претти, на которую пришли тысячи людей в очень, очень холодную погоду. Они стояли там больше часа. И вообще протесты проходят по всему городу. Около 60 протестующих были арестованы два дня назад за организацию сидячей забастовки и акции против ICE в ответ на убийство Алекса Претти. Это в менталитете нации, менталитете единой страны".

Мемориал, посвящённый Алексу Претти
Мемориал, посвящённый Алексу Претти Angelina Katsanis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
