Трамп: ЦРУ проводит секретные операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он уполномочил ЦРУ проводить тайные операции внутри Венесуэлы, что является редким подтверждением от действующего лидера США о деятельности секретной разведывательной службы в другой стране.

Это заявление последовало после того, как американские военные в последние недели провели серию атак на судна, предположительно перевозившие наркотики в Карибском море, уничтожив по меньшей мере пять лодок с начала сентября, что привело к гибели 27 человек.

Четыре из них плыли из Венесуэлы.

"Я санкционировал это по двум причинам. Во-первых, они опустошили свои тюрьмы в Соединенные Штаты Америки", — сказал Трамп в Овальном кабинете в среду поздно вечером.

"И еще одна причина — наркотики. У нас много наркотиков поступает из Венесуэлы, и многие венесуэльские наркотики поступают морем".

Трамп сказал, что администрация "рассматривает возможность ударов на суше", но отказался сказать, имеет ли ЦРУ полномочия действовать против президента Николаса Мадуро.

Редкое признание последовало после публикации в The New York Times, в которой говорилось, что ЦРУ было уполномочено проводить тайные операции в Венесуэле.

Николас Мадуро отвечает

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с критикой деятельности американской разведывательной службы в различных конфликтах по всей планете и призвал к миру.

Мадуро выступил на телевидении на заседании Национального совета по суверенитету и миру, включающем представителей различных политических, экономических, академических и культурных секторов Венесуэлы, и сказал на английском: "Нет войне, да миру, нет войне. Так говорят? Кто говорит по-английски? Нет войне, а да миру, для народа Соединенных Штатов, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста".

Он раскритиковал ЦРУ, вспомнив некоторые из ее предполагаемых темных деяний: "Нет смене режимов, которые так напоминают нам о (свержениях) в неудачных вечных войнах в Афганистане, Ираке, Ливии и так далее".

Президент Николас Мадуро выступает во время Дня коренных народов в Каракасе, Венесуэла, воскресенье, 12 октября 2025 года. (Фото AP/Ариана Кубильос) AP Photo

"Нет переворотам, совершенным ЦРУ, которые так напоминают нам о 30 000 пропавших без вести", — цифра, оцененная правозащитными организациями, такими как Матери площади Майо, во время военной диктатуры в Аргентине (1976-1983). Он также упомянул переворот 1973 года в Чили.

"Как долго ЦРУ будет продолжать свои перевороты? Латинская Америка не хочет их, не нуждается в них и осуждает их", — сказал Мадуро.

Также Министерство иностранных дел Венесуэлы в заявлении отвергло так называемые "воинственные и экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признает, что санкционировал операции против мира и стабильности Венесуэлы".

"Это беспрецедентное заявление является очень серьезным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций и обязывает международное сообщество осудить эти явно чрезмерные и немыслимые заявления", — говорится в заявлении, опубликованном министром иностранных дел Иваном Хилем в его канале в Telegram.

Военные удары встречают сопротивление Конгресса

Между тем, действия против так называемых венесуэльских наркокартелей вызывают возмущение в Конгрессе среди членов обеих крупных политических партий.

В начале этого месяца администрация Трампа объявила наркокартели противозаконными боевиками и заявила, что Соединенные Штаты теперь находятся в "вооруженном конфликте" с ними, оправдывая военные действия как необходимую эскалацию для сдерживания потока наркотиков в Соединенные Штаты.

Этот шаг вызвал гнев, так как законодатели утверждают, что Трамп фактически совершает акт войны без получения разрешения Конгресса.

Администрация Трампа еще не предоставила законодателям доказательства того, что лодки, атакованные американскими военными, действительно перевозили наркотики, согласно двум американским чиновникам, знакомым с этим вопросом.