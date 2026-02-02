Видео. День сурка: Панксатони Фил предсказывает еще шесть недель зимы

Как и каждый год с 1887 года, 2 февраля отметили День сурка: Фил из Панксатони увидел свою тень и предсказал ещё шесть недель зимы.

Заявление прозвучало на рассвете на холме Гобблерс-Ноб, где смотрители озвучили «вердикт» сурка для собравшейся толпы. По традиции видимая тень означает, что зима затянется, а отсутствие тени сулит раннюю весну.

Ежегодно этот обряд привлекает десятки тысяч зрителей и восходит к старым европейским земледельческим обычаям. Широкую известность он получил после выхода в 1993 году фильма «День сурка». Гости приезжают сюда за настроением не меньше, чем за самим «прогнозом», многие наряжаются в костюмы и надевают зимние шапки. Метеорологи отмечают, что холодная погода, вероятно, сохранится на востоке США, что соответствует привычному предсказанию Фила.