В среду министерство обороны США провело новую атаку на судно, занимающееся наркоторговлей в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли четыре человека, находившиеся на его борту. Это судно стало 15-м, подвергшимся атаке США, а общее число погибших достигло 61 человека.

Глава ведомства Пит Хегсет подтвердил проведение операции, пояснив через свой аккаунт в сети X, что спецслужбы ранее идентифицировали судно и определили, что оно "следовало по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики". По словам Хегсета, четверо погибших - "мужчины-наркотеррористы", находившиеся на борту судна.

В ходе военной кампании уничтожено 15 судов, 61 человек погиб

С учетом этой новой атаки американские войска уничтожили в международных водах в общей сложности 15 судов, которые США связывают с наркотрафиком. Половина из них была атакована в Тихом океане, остальные - в Карибском бассейне.

Изначально военная кампания Южного командования была сосредоточена на Карибском бассейне, особенно вблизи венесуэльских вод, но затем расширила свой диапазон до восточной части Тихого океана. Эта стратегия является частью более широкого наступления на сети наркоторговцев, действующих в регионе.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подлил масла в огонь, заявив, что не исключает нанесения ударов по наземным целям в Венесуэле и Колумбии, связанным с наркотрафиком. Трамп добавил, что в случае проведения таких наземных маневров он предварительно уведомит об этом Конгресс США в соответствии с установленными процедурами проведения военных операций за рубежом.