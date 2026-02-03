Вооруженные силы США сбили иранский беспилотник в Аравийском море

Инцидент произошел в связи с усилением американского военного присутствия в регионе для противодействия воздушным угрозам и обеспечения безопасности судоходных маршрутов, а напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном вступила в новую фазу.

"Продолжение иранских угроз в международных водах недопустимо"

В ответ на недавние события глава Центрального командования США генерал Брэд Купер подчеркнул, что продолжающиеся неприятности и угрозы со стороны Ирана в международных водах и воздушном пространстве больше нельзя терпеть.

Представитель Центрального командования капитан Тим Хокинс подробно рассказал о двух военных столкновениях. Согласно сообщению, 3 февраля американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотник Shahed-139 после того, как тот в режиме вторжения направился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

Авианосец находился в 500 милях от южного побережья Ирана, и беспилотник продолжал двигаться вперед, несмотря на усилия США по деэскалации. В результате инцидента американские войска и техника не пострадали.

Напряженность распространяется и на Ормузский пролив

Спустя несколько часов после первого инцидента напряженность распространилась и на Ормузский пролив, где военно-морские силы КСИР, используя два скоростных катера и беспилотный летательный аппарат, угрожали коммерческому нефтяному танкеру под американским флагом «Stena Imperative».

Согласно сообщениям, силы Корпуса намеревались приблизиться к флотилии и, возможно, задержать ее. Однако ракетный эсминец USS McFall при поддержке Королевских ВВС сопровождал танкер до тех пор, пока тот не достиг безопасной зоны.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе Иран и США намерены начать новый раунд переговоров в Турции.