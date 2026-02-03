Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Вооруженные силы США сбили иранский беспилотник в Аравийском море

Иранские беспилотники на военно-морских маневрах
Иранские беспилотники на военно-морских маневрах Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Американские военные официально объявили, что атаковали и сбили принадлежащий Ирану беспилотник в водах Аравийского моря.

Инцидент произошел в связи с усилением американского военного присутствия в регионе для противодействия воздушным угрозам и обеспечения безопасности судоходных маршрутов, а напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном вступила в новую фазу.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

"Продолжение иранских угроз в международных водах недопустимо"

В ответ на недавние события глава Центрального командования США генерал Брэд Купер подчеркнул, что продолжающиеся неприятности и угрозы со стороны Ирана в международных водах и воздушном пространстве больше нельзя терпеть.

Представитель Центрального командования капитан Тим Хокинс подробно рассказал о двух военных столкновениях. Согласно сообщению, 3 февраля американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотник Shahed-139 после того, как тот в режиме вторжения направился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

Авианосец находился в 500 милях от южного побережья Ирана, и беспилотник продолжал двигаться вперед, несмотря на усилия США по деэскалации. В результате инцидента американские войска и техника не пострадали.

Военные операции в Иране
Военные операции в Иране AP/Iranian Revolutionary Guard via Sepahnews

Напряженность распространяется и на Ормузский пролив

Спустя несколько часов после первого инцидента напряженность распространилась и на Ормузский пролив, где военно-морские силы КСИР, используя два скоростных катера и беспилотный летательный аппарат, угрожали коммерческому нефтяному танкеру под американским флагом «Stena Imperative».

Согласно сообщениям, силы Корпуса намеревались приблизиться к флотилии и, возможно, задержать ее. Однако ракетный эсминец USS McFall при поддержке Королевских ВВС сопровождал танкер до тех пор, пока тот не достиг безопасной зоны.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе Иран и США намерены начать новый раунд переговоров в Турции.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

С начала войны в Иране казнены 21 человек, более 4000 - задержаны (ООН)

Посланники Трампа отправились в Пакистан на переговоры по Ирану, глава иранского МИДа уже там

Кто хозяин в Тегеране? КСИР, похоже, не подчиняется решениям политиков