Сын Каддафи Сейф аль-Ислам убит в своем доме четырьмя боевиками

Абдулла Осман, политический советник Сейфа Каддафи, подтвердил факт убийства в коротком сообщении на своей странице в Facebook, не раскрыв никаких подробностей об убийстве или исполнителях.

Политическая команда Сейфа аль-Ислама Каддафи официально выразила скорбь по сыну покойного ливийского лидера, написав: "В настоящее время организуется возвращение тела Сейфа аль-Ислама".

По данным источников телеканала телеканал Al Hadath, близких к семье Каддафи, аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они поспешили скрыться с места происшествия. Телеканал Al Jazeera утверждает, что перед покушением все камеры видеонаблюдения в доме Каддафи были выведены из строя.

В свою очередь 444-я боевая бригада, подчиняющаяся Министерству обороны в Правительстве национального единства Ливии, утверждает, что старший сын Каддафи был убит в ходе вооруженных столкновений. Причастность к этим событиям бойцы бригады отрицают.

Сейф аль-Ислам, родившийся в июне 1972 года, был вторым сыном многолетнего ливийского диктатора. Он получил докторскую степень в Лондонской школе экономики и считался реформатором режима Каддафи.

Муаммар Каддафи был свергнут в результате народного восстания, поддержанного НАТО, в 2011 году после более чем 40 лет пребывания у власти, а затем убит в ходе последовавших боевых действий, которые переросли в гражданскую войну.

В середине марта 2011 года в связи с официальным признанием Францией ливийской оппозиции Сейф аль-Ислам в интервью Euronews потребовал от французского президента Николя Саркози вернуть деньги, которые Ливия, по его словам, предоставила последнему для финансирования избирательной кампании.

Сейф аль-Ислам был захвачен повстанцами в Зинтане в конце 2011 года при попытке бежать в соседний Нигер. Его освободили в июне 2017 года, и с тех пор он жил в Зинтане.

Ливийский суд признал его виновным в подстрекательстве к насилию и убийстве протестующих и в 2015 году заочно приговорил к смертной казни. Он также разыскивался Международным уголовным судом по обвинениям в преступлениях против человечности, связанных с восстанием 2011 года.

В 2021 году аль-Ислам объявил, что планирует баллотироваться в президенты Ливии на всеобщих выборах. Они должны были пройти в том же году, однако не состоялись до сих пор. В 2023 году спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава миссии организации по поддержке в этой стране Абдулай Батили подтвердил, что старший сын Каддафи сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если изъявит такое желание.