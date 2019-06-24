В Германии столкнулись два истребителя

В Германии потерпели крушение два истребителя Еврофайтер, которые столкнулись в воздухе во время учений. Оба пилота катапультировались, но, по данным местных СМИ, только один из них остался жив. Сообщается, что спасательная команда обнаружила его на дереве. На месте падения самолётов начался пожар, который удалось потушить лишь два часа спустя. Обломки самолётов оказались разбросаны на обширной территории, но жилые дома от их падения не пострадали. Инцидент произошёл на северо-востоке страны в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания днём в понедельник.

Разбившиеся истребители входили в состав эскадрильи Штайнхофф, которая дислоцируется рядом с городом Росток. В настоящее время на вооружении ряда стран ЕС стоит более 400 истребителей Еврофайтер, которые серийно выпускаются с 2003 года.