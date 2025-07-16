РЕКЛАМА

Суд Стамбула приговорил оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу к лишению свободы на один год и восемь месяцев за его высказывания в адрес главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека в январе этого года.

Имамоглу признан виновным в публичном оскорблении и угрозах в адрес государственного служащего при исполнении обязанностей.

Однако решение суда не предусматривает запрета на политическую деятельность, на чем настаивало обвинение.

Защита Имамоглу объявила, что приговор будет обжалован.

Обвинение требовало для Имамоглу тюремного заключения сроком от двух лет восьми месяцев до семи лет четырех месяцев.

Глава города вину не признает. "Я никогда никому не угрожал", - написал Имамоглу в соцсети X после выдвижения против него обвинений.

Выступая на слушаниях, которые проходили в стамбульской тюрьме Силиври, Экрем Имамоглу сказал: "Мы не боимся, мы беспокоимся. Эта страна заслуживает правосудия".

"Я борюсь против злоупотребления судебной системой и использования ее в качестве политического инструмента. Это оскорбление нашей нации", – заявил оппозиционер.

По его мнению, решение суда было принято под политическим давлением.

Основной соперник Эрдогана

Имамоглу был первоначально задержан 19 марта в связи с двумя расследованиями. Одно из них касалось коррупции в стамбульском муниципалитете, другое - пособничества терроризму.

Демонстрации с требованием его освобождения привели к аресту около двух тысяч человек за участие в митингах, запрещенных городскими властями.

Турецкие политические аналитики называют Имамоглу основным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства, которые пройдут в 2028 году.

Уже находясь под стражей, он был официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской народной партии.

Экрем Имамоглу занимал должность мэра Стамбула с 2019 года, победив на выборах представителя правящей партии. Его полномочия были приостановлены после ареста.