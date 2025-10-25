В пятницу вечером Дональд Трамп покинул Белый дом и отправился в Азию, что станет его первой поездкой на этот континент. Он сделает остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее.

Ожидается, что президент США будет работать над инвестиционными сделками и миротворческими усилиями, а затем встретится лицом к лицу с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы попытаться разрядить торговую войну.

"Нам есть о чем поговорить с председателем Си, а ему есть о чем поговорить с нами, - сказал Трамп журналистам, покидая Белый дом. - Я думаю, у нас будет хорошая встреча".

Первая остановка Трампа - региональный саммит в Куала-Лумпуре. За время своего первого срока он однажды присутствовал на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В этом году он приезжает туда, когда Малайзия и США пытаются урегулировать конфликт между Таиландом и Камбоджей.

В воскресенье у него также запланирована встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, после чего состоится церемония подписания совместного соглашения с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи.

В начале этого года Трамп пригрозил отказаться от торговых сделок с этими странами, если они не прекратят боевые действия, и с тех пор его администрация работает с Малайзией, чтобы добиться расширения режима прекращения огня.

Президент отдал должное Ибрагиму за работу по урегулированию конфликта.

Я сказал лидеру Малайзии, который является очень хорошим человеком: "Думаю, я обязан вам поездкой", - сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.

В воскресенье у американского лидера также может состояться важная встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который хочет, чтобы США снизили 40-процентные пошлины на бразильский импорт. Администрация США оправдывает тарифы, ссылаясь на уголовное преследование Бразилией бывшего президента Жаира Болсонару - союзника Трампа.

Помимо торговли, Лула в пятницу также раскритиковал кампанию США по нанесению военных ударов у побережья Южной Америки в рамках борьбы с наркотрафиком. Он сказал, что планирует высказать свои опасения Трампу на встрече в воскресенье в Малайзии. Белый дом пока не подтвердил, что встреча состоится.

Затем Трамп отправится в Японию и Южную Корею, где, как ожидается, добьется прогресса в переговорах о предоставлении инвестиций в размере не менее 900 миллиардов долларов (776 миллиардов евро) для американских заводов и других проектов, которые эти страны обязались предоставить в обмен на снижение запланированных Трампом пошлин до 15 % с 25 %.

Поездка в Токио состоится через неделю после избрания премьер-министром Санаэ Такаити. Трамп намерен встретиться с Такаити, которая намерена продолжать курс бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Трамп был близок с Абэ, ставшего жертвой покушения после ухода с поста президента.

Трамп сказал, что отношения Такаичи с Абэ - "хороший знак" и что он "с нетерпением ждет встречи с ней".

Предполагают, что Трамп будет принят японским императором Нарухито и встретится с американскими военнослужащими, расквартированными в Японии.

В Южной Корее Трамп, как ожидается, проведет долгожданную встречу с Си из Китая в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп беседует с председателем КНР Си Цзиньпином, 9 ноября 2017 года Andy Wong/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

В то время как саммит АТЭС пройдет в Кёнджу, встреча Трампа и Си, по словам американского чиновника, состоится в городе Пусан на фоне торговой войны между Китаем и США.

Трамп пришел в ярость в начале этого месяца после того, как Пекин ввел новые меры контроля за экспортом редкоземельных металлов, используемых в технологиях, и пригрозил поднять ответные пошлины. Он заявил, что хочет, чтобы Китай покупал американские соевые бобы. Правда, ранее на этой неделе Трамп был настроен оптимистично, надеясь на то, что ему удастся заключить с Си "фантастическую сделку".

Трамп также сказал, что может попросить Си освободить Джимми Лая, основателя продемократической газеты, сказав, что "это будет в моем списке".

Единственная встреча, которая может затмить саммит с Си, - это импровизированное воссоединение с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Слухи появились после того, как министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён заявил законодателям в этом месяце, что Трамп может снова встретиться с Кимом в демилитаризованной зоне, как он сделал это в 2019 году.

В то же время, по словам американского чиновника, такая встреча не входит в график президента на эту поездку.

Трамп заявил, что до лидера Северной Кореи трудно достучаться. "У них много ядерного оружия, но не так много телефонной связи", - сказал он.