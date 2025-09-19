Дональд Трамп и Си Цзиньпин близки к решению судьбы TikTok

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп считает, что власти КНР согласны окончательно утвердить условия сделки по продаже китайской соцсети TikTok группой ByteDance американским компаниям. Об этом он заявил в интервью Fox News в канун намеченного на пятницу телефонного разговора с Пекином.

"Как вы знаете, в пятницу я буду говорить с президентом Си по поводу TikTok, а также торговли, - отметил Трамп в четверг. - Мы очень близки к заключению сделок". Ранее президент США заявлял, что "группа очень крупных компаний» хочет приобрести TikTok".

По словам главы Белого дома, его отношения с Китаем "очень хорошие". Речь идет о втором телефонном разговоре Трампа с Си Цзиньпином после возвращения в Белый дом и повышения пошлин в отношении Китая.

По данным американских СМИ, пятничный созвон может стать важным индикатором возможности проведения очной встречи лидеров двух стран для урегулирования торговых споров.

FILE - Здание TikTok Inc. в Калвер-Сити, Калифорния, 17 марта 2023 года. (AP Photo/Damian Dovarganes, File) Damian Dovarganes/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Что касается TikTok, то подготовка к возможной продажи соцсети была проведена на, как выразился Трамп, недавних "больших переговорах в Европе". Там стороны согласовали рамочную основу и коммерческие условия сделки. Представитель правительства США, осведомленный о ходе переговоров в Мадриде, сообщил Reuters, что Вашингтон готов заблокировать TikTok, если не достигнет соглашения с Пекином по сделке с ByteDance. При этом сам Трамп описал соцсеть как "компанию, которые молодые люди нашей страны очень хотели бы спасти".

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети в США был подписан в 2024 году тогдашним президентом Байденом. Придя к власти, Трамп подписал указ, откладывающий блокировку платформы, и не раз переносил дедлайны.

По данным газеты The New York Post, Вашингтон планирует создание новой американской компании с оценочной стоимостью в 50 миллиардов долларов, которая - в случае заключения сделки - займется обеспечением работы TikTok в США. Как уточнило издание, основными акционерами новой компании станут миллиардер Джефф Ясс, сторонник Трампа, а также Билл Форд, возглавляющий инвестиционную компанию General Atlantic. ByteDance получит в новой компании долю в без малого 20%.