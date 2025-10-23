Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

США атаковали предполагаемые "наркосуда" у побережья Колумбии: 5 человек убиты

Министр обороны США Пит Хегсет выступает перед военнослужащими ВМС США во время мероприятия, состоявшегося 18 октября в Кэмп-Пендлтоне в Калифорнии.
Министр обороны США Пит Хегсет выступает перед военнослужащими ВМС США во время мероприятия, состоявшегося 18 октября в Кэмп-Пендлтоне в Калифорнии. Авторское право  Gregory Bull / AP
Авторское право Gregory Bull / AP
By Euronews en español и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Число погибших в результате 9 нападений на южноамериканские суда, которые администрация Трампа, не предъявляя доказательств, называет наркокатерами, достигло 37.

Американские военные нанесли в среду ещё 2 удара по предполагаемым наркотранспортным судам, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Эти первые удары США в Тихом океане в рамках антинаркотической кампании президента Трампа показали, что операции такого рода, проводимые американскими ВМС, значительно расширили свой радиус действия - 7 предыдущих атак были направлены на суда в венесуэльском Карибском бассейне, на другом конце Андского континента.

Число погибших во всех нападениях возросло до 37 человек.

Эти действия повысили градус напряженности в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией. Трамп пообещал, что атаки на идущие в США суда, которые, по его словам, управляются террористами, будут продолжены.

"Это операция против наркотеррористов, как их называет Министерство обороны, "Аль-Каиды Западного полушария". Это хорошо финансируемые, опасные, жестокие наркокартели, действующие под видом террористов и наводняющие нашу страну наркотиками. Соединённые Штаты будут с этим бороться. Президент принял решение бороться с этим", - сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Нападения произошли в восточной части Тихого океана. Хотя точное место нападения неизвестно, New York Times сообщает, что судно отплыло с территории Колумбии.

Дипломатическая эскалация США против Колумбии усиливается

В заявлении, опубликованном в воскресенье, министерство иностранных дел Колумбии отвергло "прямую угрозу" Дональда Трампа, в которой он обвинил президента Густаво Петро в том, что тот якобы является "лидером наркотрафика". В сентябре этого года Белый дом перестал рассматривать колумбийское государство как союзника в борьбе с наркотиками и , соответственно, приостановил финансовую помощь на эти цели.

В то же воскресенье лодка, которую Белый дом связывал с колумбийской партизанской группировкой ELN, была уничтожена в ходе военной операции, в результате которой погибли еще 3 человека. Густаво Петро тогда осудил эту акцию как нарушение суверенитета Колумбии и обвинил Вашингтон в убийстве мирных жителей.

Администрация Трампа избегает судебного преследования кого-либо из выживших членов предполагаемой лодки наркоторговцев. Двое из них вернулись в свои родные страны - Эквадор и Колумбию. Более того, государственные служащие в первой стране, которой управляет консерватор Даниэль Нобоа, освободили своего согражданина в отсутствие доказательств его предполагаемой деятельности.

Трамп заявил, что обязан защищать свой народ от опасных наркотиков, поступающих в страну. И хотя доказательств того, что были атакованы именно наркосуда, пока не представлено, он говорит, что удары имеют под собой правовую основу, не исключая, что за ними могут последовать и наземные атаки.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

С воскресенья Вашингтон патрулируют вооруженные подразделения Национальной гвардии США

Трамп принял военный парад под крики "Нет королям" по всей стране

Трое военнослужащих США погибли в результате атаки БПЛА в Иордании