США атаковали предполагаемые "наркосуда" у побережья Колумбии: 5 человек убиты

Американские военные нанесли в среду ещё 2 удара по предполагаемым наркотранспортным судам, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Эти первые удары США в Тихом океане в рамках антинаркотической кампании президента Трампа показали, что операции такого рода, проводимые американскими ВМС, значительно расширили свой радиус действия - 7 предыдущих атак были направлены на суда в венесуэльском Карибском бассейне, на другом конце Андского континента.

Число погибших во всех нападениях возросло до 37 человек.

Эти действия повысили градус напряженности в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией. Трамп пообещал, что атаки на идущие в США суда, которые, по его словам, управляются террористами, будут продолжены.

"Это операция против наркотеррористов, как их называет Министерство обороны, "Аль-Каиды Западного полушария". Это хорошо финансируемые, опасные, жестокие наркокартели, действующие под видом террористов и наводняющие нашу страну наркотиками. Соединённые Штаты будут с этим бороться. Президент принял решение бороться с этим", - сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Нападения произошли в восточной части Тихого океана. Хотя точное место нападения неизвестно, New York Times сообщает, что судно отплыло с территории Колумбии.

Дипломатическая эскалация США против Колумбии усиливается

В заявлении, опубликованном в воскресенье, министерство иностранных дел Колумбии отвергло "прямую угрозу" Дональда Трампа, в которой он обвинил президента Густаво Петро в том, что тот якобы является "лидером наркотрафика". В сентябре этого года Белый дом перестал рассматривать колумбийское государство как союзника в борьбе с наркотиками и , соответственно, приостановил финансовую помощь на эти цели.

В то же воскресенье лодка, которую Белый дом связывал с колумбийской партизанской группировкой ELN, была уничтожена в ходе военной операции, в результате которой погибли еще 3 человека. Густаво Петро тогда осудил эту акцию как нарушение суверенитета Колумбии и обвинил Вашингтон в убийстве мирных жителей.

Администрация Трампа избегает судебного преследования кого-либо из выживших членов предполагаемой лодки наркоторговцев. Двое из них вернулись в свои родные страны - Эквадор и Колумбию. Более того, государственные служащие в первой стране, которой управляет консерватор Даниэль Нобоа, освободили своего согражданина в отсутствие доказательств его предполагаемой деятельности.

Трамп заявил, что обязан защищать свой народ от опасных наркотиков, поступающих в страну. И хотя доказательств того, что были атакованы именно наркосуда, пока не представлено, он говорит, что удары имеют под собой правовую основу, не исключая, что за ними могут последовать и наземные атаки.