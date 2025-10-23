Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Франция: похищенную женщину подвергали пыткам в течение 5 лет

Архивное изображение.
Архивное изображение. Авторское право  AP Photo/Remy de la Mauviniere
Авторское право AP Photo/Remy de la Mauviniere
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

45-летняя жертва была вынуждена в течение 5 лет жить в саду и гараже, примыкавших к дому подозреваемых, где она находилась в "крайне антисанитарных условиях".

22 октября 82-летнему мужчине и 60-летней женщине были предъявлены обвинения в "произвольном лишении свободы с применением пыток или варварских действий" в отношении 45-летней женщины во французском Сен-Мольфе (Атлантическая Луара).

14 октября жертва, которая "исчезла с радаров" в 2022 году, сбежала от мужчины, когда он смотрел телевизор и ослабил бдительность.

"Она покинула вольер, в котором была заключена, и появилась в доме соседа практически раздетая", - пояснил прокурор.

"Я впустил ее в дом, накрыл и напоил водой, - сказал сосед, открывший дверь. - Пять лет назад она жила с одной дамой. Очевидно, мы сталкивались друг с другом в саду. После этого мы ее больше не видели, пришел другой человек".

Прокурор Нанта Антуан Леруа заявил, что жертва была "психологически уязвимой", и что её "госпитализировали в состоянии переохлаждения".

"Особенно гнусное" дело

За последние несколько дней первые результаты расследования пролили свет на детали "особенно гнусного", по словам истоника, дела.

По информации Ouest-France, в течение 5 лет жертва была вынуждена жить в саду и гараже, прилегающих к дому подозреваемых, где она находилась в "крайне антисанитарных условиях".

"Она объяснила, что обычно жила в гараже, спала на шезлонге, писала в горшок и пластиковые пакеты и ела кашу, смешанную с моющим средством", - заявил в среду Антуан Леруа.

По его словам, жертва - "особенно хрупкая в психологическом плане женщина и поэтому находится в уязвимом состоянии, иначе она, вероятно, защищалась бы иным способом".

"Иногда ей удавалось выбраться из дома, но она постоянно возвращалась, - добавил Леруа. - Она могла проводить целые дни на улице, в холоде, под дождем, и она также говорила, что стала жертвой насилия".

Двум подозреваемым грозит пожизненное заключение

Со своей стороны, жертва объяснила, что "жила в доме с другой женщиной" до прихода подозреваемого. Затем, по словам Антуана Леруа, ей "приказали уйти и жить в саду, либо на улице, в палатке или в гараже, пристроенном к дому".

Прибыв на место, жандармы обнаружили, что дверь гаража была заблокирована снаружи ветровыми блоками.

Прокурор заявил, что оба указанных лица признали факты, но "значительно преуменьшили свою долю ответственности".

Помимо обвинения в лишении свободы с применением пыток или актов варварства, которое уже предусматривает пожизненное заключение, двум подозреваемым предъявлены обвинения в "мошенническом злоупотреблении психологическим или физическим подчинением человека" и "слабостью уязвимого лица".

60-летняя женщина была заключена под стражу, а 82-летнему мужчине разрешили вернуться домой под надзором.

Поделиться статьей Комментарии

