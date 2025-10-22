Армия РФ ударила беспилотниками по детсаду в Харькове

Российская армия атаковала в среду Харьков, нанеся удар по детскому саду.

Мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявили, что произошло по меньшей мере три взрыва.

"Пострадал частный детский сад в Холодногирском районе. На месте удара - пожар", - сообщил Терехов, добавив позже, что информации о пострадавших детях нет.

По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения в результате удара, который произошел около 9 утра по местному времени.

По словам мэра, по предварительным данным, РФ атаковала Харьков с помощью беспилотников "Шахед".

"На данный момент все дети эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается", - сообщил Терехов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по предварительной информации, у многих детей "острая реакция на стресс".

Он поделился фотографиями, сделанными Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, на которых видно, как детей эвакуируют с места пожара.

Детей эвакуируют из детского сада, по которому нанесли удар российские беспилотники в Харькове, Украина, 22 октября 2025 года Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel

"Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении", - заявил Зеленский.

"Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - подчеркнул украинский президент.