Армия РФ ударила беспилотниками по детсаду в Харькове

Детей эвакуируют из детского сада в Харькове, оказавшегося под ударом российских дронов. 22 октября 2025 г.
Детей эвакуируют из детского сада в Харькове, оказавшегося под ударом российских дронов. 22 октября 2025 г. Авторское право  Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel
Авторское право Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В среду Россия атаковала второй по величине город Украины Харьков, нанеся удар по детскому саду. Владимир Зеленский заявил, что дети были эвакуированы, у многих из них "острая реакцию на стресс".

Российская армия атаковала в среду Харьков, нанеся удар по детскому саду.

Мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявили, что произошло по меньшей мере три взрыва.

"Пострадал частный детский сад в Холодногирском районе. На месте удара - пожар", - сообщил Терехов, добавив позже, что информации о пострадавших детях нет.

По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения в результате удара, который произошел около 9 утра по местному времени.

По словам мэра, по предварительным данным, РФ атаковала Харьков с помощью беспилотников "Шахед".

"На данный момент все дети эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается", - сообщил Терехов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по предварительной информации, у многих детей "острая реакция на стресс".

Он поделился фотографиями, сделанными Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, на которых видно, как детей эвакуируют с места пожара.

Детей эвакуируют из детского сада, пострадавшего от российских беспилотников в Харькове, Украина, 22 октября 2025 года
Детей эвакуируют из детского сада, по которому нанесли удар российские беспилотники в Харькове, Украина, 22 октября 2025 года Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel

"Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении", - заявил Зеленский.

"Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - подчеркнул украинский президент.

Детей эвакуируют из детского сада, по которому нанесли удар российские беспилотники, в Харькове, Украина. 22 октября 2025 года
Детей эвакуируют из детского сада, по которому нанесли удар российские беспилотники, в Харькове, Украина. 22 октября 2025 года Volodymyr Zelenskyy Telegram Channel

