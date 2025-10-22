Армия РФ ударила беспилотниками по детсаду в Харькове

В среду Россия атаковала второй по величине город Украины Харьков, нанеся удар по детскому саду. Владимир Зеленский заявил, что дети были эвакуированы, у многих из них "острая реакцию на стресс".
Российская армия атаковала в среду Харьков, нанеся удар по детскому саду.
Мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявили, что произошло по меньшей мере три взрыва.
"Пострадал частный детский сад в Холодногирском районе. На месте удара - пожар", - сообщил Терехов, добавив позже, что информации о пострадавших детях нет.
По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения в результате удара, который произошел около 9 утра по местному времени.
По словам мэра, по предварительным данным, РФ атаковала Харьков с помощью беспилотников "Шахед".
"На данный момент все дети эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается", - сообщил Терехов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по предварительной информации, у многих детей "острая реакция на стресс".
Он поделился фотографиями, сделанными Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, на которых видно, как детей эвакуируют с места пожара.
"Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении", - заявил Зеленский.
"Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - подчеркнул украинский президент.