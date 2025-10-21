Кремль не менял своей позиции относительно возможности заморозить наступление вдоль нынешних линий фронта в Украине, заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложениях, предположительно озвученных президентом США Дональдом Трампом.

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"Эта тема неоднократно поднималась в различных формах в ходе контактов между Россией и США, - сказал Песков. - Российская сторона каждый раз отвечала, этот ответ хорошо известен: последовательность российской позиции не меняется".

Москва уже отвергла возможность заморозить войну на нынешней линии соприкосновения, выдвигая в прошлом максималистские требования.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth, что он передал одно и то же сообщение и Зеленскому, и его российскому коллеге Владимиру Путину: "Пора прекратить убийства и заключить сделку".

"Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба заявят о своей победе", - добавил он.

Зеленский сказал, что он рассмотрит вопрос о замораживании линии фронта, но только если это будет сочетаться с немедленным прекращением огня и переговорами с Москвой о прекращении российской агрессии.

Но это не то, чего хочет Москва.

Украинский солдат идет среди руин в Константиновке, 13 октября 2025 года AP Photo

О каких территориях идет речь?

Как сообщает FT, во время телефонного разговора с Трампом в четверг Путин сделал Трампу новое предложение, согласно которому Украина сдаст части восточного Донбасса, находящиеся под ее контролем, в обмен на некоторые меньшие части двух южных прифронтовых областей - Херсонской и Запорожской.

По сообщениям, Трамп надавил на Зеленского, чтобы тот принял условия России по прекращению войны, предупредив, что Путин пригрозил "уничтожить" Украину, если она откажется.

Позднее, в воскресенье, Трамп опроверг эти сообщения. Отвечая на вопрос, говорил ли он Зеленскому, что Украина должна уступить России весь Донбасс, Трамп ответил отрицательно.

"Пусть всё остается, как есть. Сейчас всё уже решено. Я думаю, что 78% территории уже захвачено Россией", - сказал Трамп.

Как сообщается, речь идет о Донецкой области Украины, которая вместе с Луганском составляет Донбасс - крупный промышленный район на востоке Украины.

Президент России Владимир Путин выступает перед журналистами в Большом театре в Москве, 17 октября 2025 года. AP Photo

Россия пыталась установить над ней полный контроль с момента первого вторжения в 2014 году, но до сих пор не смогла ее полностью оккупировать.

Это означало бы изменение прежней позиции Москвы, когда Кремль требовал полного контроля над Крымом и четырьмя регионами, которые сейчас оккупированы лишь частично: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Судя по комментариям Пескова в понедельник, эта позиция не изменилась, и Кремль не отступил от своих максималистских требований.

После встречи с Трампом в пятницу Зеленский признал, что самым "чувствительным и сложным" вопросом был вопрос о территориях Украины.

"Для нас это очень важно, это наша земля и наша страна, это часть нашей независимости. Речь идет о нашем суверенитете, - сказал он. - Но если Россия согласится заморозить войну на нынешних рубежах с прекращением огня и прямыми переговорами по мирному соглашению - Киев рассмотрит этот вариант".

Оружие США для Украины: никаких новых ракет, только больше противовоздушной обороны?

В понедельник Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить еще 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках долгосрочного соглашения с США.

"В координации с соответствующими американскими ведомствами мы организовали переговоры с оборонными компаниями по поводу систем ПВО и готовим контракт на 25 систем Patriot", - сказал Зеленский.

Он также сказал, что предлагаемый контракт будет выполняться в течение нескольких лет, "с разным количеством каждый год". Но Вашингтон может ускорить процесс, сказал Зеленский.

"Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля".

На данный момент Украина получила по меньшей мере семь батарей Patriot, поставленных США, Германией, Нидерландами и Румынией, а также последнюю батарею из Израиля, которая была доставлена в конце лета.

Patriot - одна из немногих систем ПВО в мире, способная надежно сбивать подлетающие баллистические ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский стоит перед зенитно-ракетным комплексом Patriot в немецкой земле Западная Померания, 11 июня 2024 года. AP Photo

По данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, в мире насчитывается около 180 таких систем.

Около трети из них принадлежат США, которые разместили многие из них в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Украина полагается на Patriots, чтобы защитить себя от усиленных российских бомбардировок, которые включают сотни беспилотников и ракет, запускаемых волнами в течение нескольких часов.

Киев надеялся получить больше оружия не только для самозащиты, но и для нанесения ударов по российским пусковым установкам. Однако Трамп выразил надежду, что "Томагавки" не понадобятся в мирных усилиях, направленных на Путина и прекращение войны.

"Надеюсь, мы сможем закончить войну, не думая о "Томагавках", - сказал Трамп, добавив, что США нужны "Томагавки" и "много другого оружия, которое мы отправляем в Украину".