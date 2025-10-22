Россия наращивает удары по украинской энергосистеме

Россия наращивает атаки на энергосистему Украины и меняет тактику ударов в преддверии зимнего сезона, говорят представители "Укрэнерго".

По словам аналитиков, Москва нацелилась на конкретные регионы, а также на газовую инфраструктуру.

В некоторых украинских регионах, в основном ближе к линии фронта на востоке, начался сезон генераторов и долгих часов темноты без электричества и воды.

Люди снова достают небольшие электростанции, заряжают пауэрбанки и хранят бутылки с водой в ванных комнатах.

Атаки становятся все более эффективными, поскольку Россия запускает сотни беспилотников, некоторые из которых оснащены камерами, улучшающими прицеливание, что приводит к перегрузке ПВО Украины, особенно в тех регионах, где защита слабее.

Последствия этого уже сказываются на повседневной жизни, особенно для тех, чье выживание зависит от электричества.

Люди заряжают телефоны в отапливаемой палатке, т.н. "точке непобедимости". Чернигов, 21 октября 2025г. AP

Для Зинаиды Кот, которая находится на диализе уже семь лет, это гораздо хуже, чем просто дискомфорт. Без электричества аппарат, который поддерживает ее жизнь, попросту не работает.

"Это очень плохо. Мы очень переживаем, когда нет электричества", - рассказывает она со своей больничной койки, подключенная к диализному аппарату, работающему от генератора, который медперсонал называет "недостаточно надежным".

"Если не будет лечения, я умру", - говорит женщина.

Блэкаут в Шостке

В начале октября в небольшом украинском городе Шостка после обстрела не было ни электричества, ни воды, ни газа.

Город находится в 50 километрах от линии фронта на севере Сумской области. Позднее газоснабжение было восстановлено, а электричество появлялось лишь на несколько часов каждый день.

"Ситуация сложная", - отмечает мэр Шостки Николай Нога. Электричество и вода теперь подаются по графику, на несколько часов каждый день.

"Это действительно беспокоит жителей, поскольку мы не можем предсказать отключения электроэнергии. Мы что-то чиним, а оно снова разрушается", - сказал мэр.

Некоторые жители Шостки получают электричество по графику, 16 октября 2025 года AP Photo

В Шостке гудят генераторы. Они питают кафе, магазины, жилые дома и больницы. По всему городу расположены так называемые "пункты непобедимости", где жители могут зарядить приборы и согреться.

По словам горожан, самыми тяжелыми были дни, когда не было газа - ни тепла, ни возможности приготовить пищу, - и люди готовили еду на открытых кострах на улицах.

В местной больнице, где все плиты электрические, персонал построил простую дровяную печь в первые дни полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда город был близок к оккупации.

Теперь она помогает накормить не менее 180 пациентов, говорит медсестра Светлана Закотей.

По словам главы больницы Олега Штогрина, медучреждение уже три недели работает на генераторах. Это весьма дорого, так как расходуется почти полтонны топлива в день примерно на 250 000 гривен (5145 евро) в неделю.

Электроэнергия нормируется. В отделении диализа свет горит тускло, чтобы электричество могло питать аппараты, поддерживающие жизнь пациентов.

Из-за отключений один из восьми аппаратов испортился - дорогостоящая потеря, которую больница не может позволить себе заменить в ближайшее время. Тем не менее, 23 пациента ежедневно приходят на многочасовую процедуру.

Новая стратегия России

Кризис в Шостке отражает изменение стратегии России. В 2022-2023 годах Москва запускала по всей стране волны ракет и беспилотников, чтобы дестабилизировать национальную сеть Украины. Однако в этом году она атакует определенные регионы.

В последнее время более интенсивные удары наносятся по Черниговской, Сумской и Полтавской областям, в то время как Харьковская, Одесская, Николаевская и Днепровская области подвергаются менее частым, но все же регулярным нападениям.

Во вторник Чернигов и часть области остались без электричества после того, как накануне вечером Россия атаковала местную энергосистему, сообщили власти.

Пункт раздачи питания в Шостке, 16 октября 2025 года. AP Photo

"У них не получилось нанести удар по национальной инфраструктуре, потому что она сейчас гораздо лучше защищена, и операторы знают, как реагировать", - говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Поэтому они решили переориентироваться и изменить тактику", - отмечает эксперт.

По словам Харченко, наиболее уязвимыми остаются прифронтовые районы, в радиусе 120 километров от места боевых действий.

"Это атаки против мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к войне", - указывает он.

Для украинских энергетиков это означает снова и снова чинить одни и те же линии и станции, от опор ЛЭП до ТЭС.

"Но это наша работа. Кто еще будет ее делать? Никто другой", - говорит электрик Богдан Белоус. - Я хочу быть оптимистом и быть готовым к любой ситуации, но реальность сейчас крайне жестока".

Пресс-секретарь региональной энергетической компании Сумской области Светлана Калыш, говорит, что близость к линии фронта повышает риск для ремонтных бригад.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате российской атаки в Шостке, 16 октября 2025 г. AP

Она пояснила, что из-за постоянных атак и сложного характера повреждений остается все меньше способов передачи и распределения электроэнергии.

Тем не менее решения для восстановления электроснабжения находятся.

Подготовка к зиме

Удар, нанесенный 4 октября по подстанции в Черниговской области, был очень точным и разрушительным.

Мешки с песком вокруг здания поглотили несколько ударных волн, но не смогли предотвратить прямое попадание. Внутри станции холодно и темно, но она по-прежнему работает на половину мощности. Тысячи домов по всему Чернигову остаются без стабильного электроснабжения.

Рабочие пытаются устранить повреждения, но даже в идеальных условиях - при отсутствии воздушных налетов - на это уйдут недели. Каждый раз, когда звучит сигнал тревоги, бригады вынуждены останавливать работу.

Генераторы на улицах Киева, 29 ноября 2024 года AP Photo

"Если посмотреть на этот год, то он один из самых тяжелых", - говорит заместитель директора Черниговоблэнерго Сергей Переверза.

"Мы надеемся на лучшее и думаем об альтернативных способах снабжения наших потребителей", - рассказывает он.

Харченко отметил, что в прошлом году у России не было возможности запускать 500-600 беспилотников одновременно, и те небольшие атаки, которые она могла предпринять, были в основном неэффективны.

Но в этом году, даже когда несколько пунктов ПВО и мобильных подразделений окружают объект, россияне могут подавлять их, посылая около шести беспилотников на каждую оборонительную позицию и еще 10 непосредственно на цель.

"В этом году они увеличили масштаб примерно в три раза, - говорит Переверза. - Они прорываются за счет огромного количества и мощи".