В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов

Стулья и столы сложены у террасы бара в Мадриде, архив
Стулья и столы сложены у террасы бара в Мадриде, архив
Авторское право Paul White/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Kieran Guilbert
Опубликовано
Испанская полиция обезвредила банду, промышлявшую кражей мебели из ресторанов. Похищенные стулья, стоимость которых оценивается в 60 000 евро, перепродавались в Испании, Марокко и Румынии

Испанская полиция арестовала 7 человек, подозреваемых в краже более 1100 стульев из ресторанов и баров Мадрида и и одного из его пригородов всего за два месяца.

По данным властей, преступная группировка из шести мужчин и одной женщины работала по ночам, воруя стулья, которые были сложены на открытых террасах, пока заведения были закрыты.

Объектами нападения в Мадриде и Талавера-де-ла-Рейна, небольшом городе к юго-западу от столицы, в августе и сентябре стали по меньшей мере 18 различных заведений.

По словам властей, стоимость украденных стульев составила около 60 000 евро.

По данным полиции, подозреваемые, которым предъявлены обвинения в краже и участии в преступной организации, перепродавали стулья не только в Испании, но также в Марокко и Румынии.

Расследование началось после того, как в полицию поступило несколько жалоб от владельцев ресторанов, обнаруживших пропажу.

В Испании многие рестораны и бары оставляют пластиковые и металлические столы и стулья для террас на ночь под открытым небом, составляя их один в один и приковывая цепями.

Дополнительные источники • AP

