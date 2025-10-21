В Нидерландах завершаются ежегодные ядерные учения НАТО "Стойкий полдень"

Крупные ежегодные ядерные учения НАТО завершаются в Нидерландах. Значительная часть учений была посвящена защите от оружия до его применения.

Учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень")начались 13 октября. В них был задействован 71 самолет из 14 стран НАТО. Запланированные учения прошли на фоне усиления безопасности вокруг военных объектов в Европе из-за серии нарушений воздушного пространства беспилотниками. В ряде нарушений обвиняют Россию.

"Мы давно об этом не говорили, но, безусловно, пришло время поговорить об этом с нашей общественностью. Мы видим непрекращающуюся риторику со стороны России. И, повторюсь, это не бряцание оружием, а демонстрация того, что мы можем сделать это в любой день", — заявил начальник штаба ядерных операций НАТО полковник Дэниел Банч.

Во время учений бомбардировщики и истребители, способные нести ядерные боеголовки, взлетали с взлётно-посадочной полосы, но ядерное оружие или боевые боеприпасы не применялись.

Мостик фрегата с управляемыми ракетами Королевских ВМС Нидерландов HNLMS Tromp во время патрулирования в Северном море, 19 июня 2025 г. AP Photo

Основная часть учений проходила в Северном море, вдали от России и Украины. В них были задействованы военные базы Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов.

Руководители совместных учений четко осознают угрозу, исходящую от Москвы.

"Мы психологически готовим людей, непосредственно выполняющих миссии на тактическом уровне, к тому, чтобы они были способны осуществить эти миссии. Существует несколько этапов, необходимых для поддержания пилотов в форме, чтобы они были способны выполнить свою задачу", — заявил во вторник подполковник Брам Верстег, командир 312-й эскадрильи ВВС Нидерландов.

"Не каждый может это сделать. Это особая миссия НАТО. Это особая миссия союзников, это особая миссия ВВС Нидерландов".

Соединенные Штаты и Великобритания, с их ядерными силами, играют ключевую роль в стратегическом сдерживании. Франция также обладает ядерным оружием, но не входит в группу ядерного планирования НАТО.

Официальные лица альянса не сообщили, какие сценарии использовались для проверки ядерной готовности НАТО, состоящего из 32 стран, но подчеркнули, что это не направлено против какой-либо конкретной страны и не связано с текущими международными событиями.

Соединенные Штаты предоставили истребители F-35, способные нести обычное или ядерное оружие, самолеты-заправщики и другие вспомогательные самолеты. Финляндия и Польша также направили истребители.

Также в учениях будут использоваться средства радиоэлектронной борьбы, системы разведки и сбора информации.

Вертолет пролетает мимо фрегата с управляемыми ракетами Королевских ВМС Нидерландов HNLMS Tromp во время патрулирования в Северном море, 19 июня 2025 года. AP Photo

В декларации Вашингтонского саммита, принятой лидерами альянса в прошлом году, говорится, что основная цель ядерного потенциала НАТО — сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии.

"Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", — говорится в декларации.

Глава Управления ядерной политики НАТО Джеймс Стоукс заявил журналистам, что, несмотря на продолжающуюся и агрессивную риторику Кремля, союзники в последнее время не наблюдали никаких изменений в ядерной политике России.

Стоукс подчеркнул, что Россия не является центром внимания учений, но заявил, что НАТО продолжает следить за военной деятельностью России, включая использование РФ в Украине ракет двойного назначения, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Учения Steadfast Noon завершатся 24 октября.