Манфред Будро-Демер: НАТО своевременно реагирует на гибридные угрозы

Страны НАТО, в первую очередь в Европе, все чаще сталкиваются с гибридными атаками: дезинформационными кампаниями, кибернападениями и вторжениями беспилотников.

Современная гибридная война ведется в Интернете и в воздухе, с использованием относительно недорогих средств, которые легко попадают в руки злоумышленников. Их цель - внести хаос в повседневную жизнь европейцев и оказать негативное влияние на моральный дух граждан стран Европы.

Глава Агентства НАТО по связи и информации Манфред Будро-Демер считает, что в будущем такие атаки будут становиться все более частыми, но НАТО к ним готова.

После выступления с докладом о мерах повышения киберустойчивости на мероприятии IT Directors Forum 2025 в Греции, Будро-Демер заявил в интервью Euronews, что Организация Североатлантического договора будет защищать граждан, входящих в нее 32 государств.

Еuronews: Страны НАТО все чаще сталкиваются с дезинформацией, вторжениями беспилотников и кибернападениями. Насколько хорошо подготовлена организация к противостоянию этим видам гибридной войны?

Манфред Будро-Демер: Я думаю, что мы очень хорошо подготовлены. Вы абсолютно правы, война будущего - это уже не война на поле боя, к которой мы привыкли. Появился гибридный аспект. Мы тратим много времени, много энергии и усилий, чтобы как можно лучше подготовиться к гибридной войне будущего.

Выявили ли недавние инциденты с беспилотниками, нарушившими работу европейских аэропортов, пробелы в механизмах коллективной обороны НАТО?

Я бы не сказал, что это пробелы. Я думаю, что все дело в том, что технологии развиваются, и мы это видели, а сейчас участились случаи вторжения беспилотников, которые вызывают у нас беспокойство во всем альянсе. Они привели к серьезным сбоям в работе. Так, от этого пострадал аэропорт Брюсселя, аэропорт Мюнхена, многие аэропорты.

Мы сразу же приняли меры, сосредоточились конкретно на этой угрозе. Она обсуждалась и на уровне ЕС, принято решение строить "стену против дронов".

Думаю, с этого момента модернизация технологий с другой стороны будет идти безостановочно, и это то, с чем мы должны иметь дело, о чем мы должны думать, постоянно готовиться и быть лучше в том, что мы делаем для защиты членов альянса.

Должны ли мы были действовать более активно?

Я думаю, что это непредсказуемо. Мы видим эти действия и должны реагировать на них.

Я горжусь тем, что сделали команды разных стран, а также НАТО, как быстро мы на это отреагировали.

Похоже, что технологии делают конфликты все более непредсказуемыми. Что бы вы сказали европейцам, обеспокоенным тем, что развитие инструментов и способов ведения информационной войны опережает нашу способность защищать себя?

Не думаю, что это так. Как я уже говорил, появляются новые технические возможности, и они будут использоваться нашими противниками, но и мы их используем.

Наш долг - подготовиться как можно лучше, чтобы быть быстрее, разумно использовать технологии и реагировать на угрозы.

Манфред Будро-Демер приехал в Грецию для участия в IT Directors Forum 2025 euronews hellas

Не могли бы вы привести пример кибератаки или попытки вторжения, которые НАТО успешно обнаружила и отразила?

Я не могу говорить о конкретных атаках, но у нас очень, очень сильная команда реагирования на угрозы, поэтому мы используем подход, основанный на оценке рисков, который учитывает постоянно меняющуюся картину угроз, мы готовимся.

У нас также есть новый центр киберзащиты, который строится в Бельгии. Это один из фундаментальных элементов, которые мы должны создать для того, чтобы быть все более готовыми к кибератакам и другим видам нападений.

Центром передового опыта НАТО по совместной защите от киберугроз сообщает о росте числа кибератак, направленных на морскую инфраструктуру в Европе и, в частности, в Средиземноморье. Учитывая стратегическую роль Греции в регионе, как альянс работает над защитой греческой инфраструктуры?

Греция много взаимодействует с альянсом в целом, предпринимает шаги для своей защиты, и мы рассматриваем этот вопрос для альянса в целом, потому что одна из особенностей киберпространства заключается в том, что оно не ограничено географически. Киберпространство - это очень подвижный механизм.

Нужно ли таким странам, как Греция, корректировать свои оборонные стратегии, и если да, то в каком направлении?

Это вопрос, на который Греция должна ответить. В целом для Североатлантического альянса мы все больше думаем о том, как нам бороться с этими гибридными угрозами, с этими смешанными атаками, в которых будет присутствовать гибридный аспект, как это происходит с беспилотниками, как мы можем лучше защитить себя от этого".

Легко ли координировать работу государств для выработки общей стратегии?

Я думаю, это важный вопрос, потому что это 32 союзника объединились для защиты безопасности миллиарда людей на планете, живущих в странах-союзниках.

Есть множество географических различий. У каждого союзника свой профиль с точки зрения географии, потребностей и тому подобного.

Я бы сказал, что гармонизировать различные подходы между странами гораздо проще, когда мы объединены одной целью - поддержанием безопасности альянса.

Как вы работаете с частным сектором для достижения цели по укреплению нашей обороноспособности?

Это отличный вопрос. Кибербезопасность, киберзащита - это командный вид спорта. Поэтому в ней всегда должны принимать участие все. Правительства играют большую роль, НАТО играет свою роль, научные круги , но также и частная промышленность.

Многие технологии, которые мы используем, созданы частными компаниями, верно? Это автоматически облегчает взаимодействие, которое необходимо обеим сторонам. В частном секторе есть много специальных знаний, поэтому он весьма важен для киберзащиты и обеспечения нашей безопасности.