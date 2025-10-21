Доклад GPIAAF: тяговый трос подъемника Glória "не был сертифицирован для перевозки людей"

Тяговый трос фуникулёра Glória в Лиссабоне "не был сертифицирован для использования в установках для перевозки людей", говорится в предварительном отчёте GPIAAF (португальского Управления по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных происшествий.

Именно этот трос разорвался "после 337 дней эксплуатации". В результате его обрыва 3 сентября один из вагонов фуникулера сошёл с рельсов и врезался на полной скорости в соседнее здание, 16 человек погибли, более 20 получили ранения.

Как подчёркивают эксперты, необходимо определить "точный механизм, по которому произошёл разрыв материала, и причинные факторы", которые привели к аварии. В докладе уточняется, что оборвавшийся трос "не подходил для установки с вертлюгами на концах", как в подъёмнике Glória, а также в другом столчином подъёмнике Lavra.

Следственное управление установило, что "использование кабелей, которые многократно не соответствовали спецификациям и ограничениям по использованию", было вызвано "накопленными ошибками в процессе их приобретения, приемки и применения" со стороны клмпании-опреатора Carris.

Однако, согласно документу, "те же самые кабели использовались в течение 601 дня в подъёмнике Glória", а также "606 дней в подъёмнике Lavra", при этом никаких инцидентов зарегистрировано не было. "В настоящее время невозможно утверждать, имеют ли несоответствия в использовании кабеля отношение к аварии", отмечают эксперты.

Выводы по техническому обслуживанию

Что касается технического обслуживания подъёмника, "имеются свидетельства того, что определённые задачи, зарегистрированные как выполненные, не всегда соответствовали фактически выполненным проверкам", более того "критически важные для безопасности задачи выполнялись нестандартным образом".

Тем не менее авторы доклада заявляют, что "на данном этапе расследования невозможно сказать, можно ли было заметить какие-либо признаки аномалии в кабеле за некоторое время до обрыва при осмотре видимой части рядом с цапфой".

