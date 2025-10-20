Николя Саркози был принят в Елисейском дворце перед заключением в тюрьму

РЕКЛАМА

Бывший президент Франции Николя Саркози, который должен быть заключен во вторник в парижскую тюрьму Ла-Санте, был принят в Елисейском дворце нынешним главой государства Эммануэлем Макроном.

Встреча, как стало известно агентству AFP прошла в пятницу. Ранее об этом сообщила газета Le Figaro. "Саркози приняли в пятницу", — отметил источник, не вдаваясь в подробности.

"По-человечески естественно, что я принял одного из своих предшественников в этом контексте", — заявил Эммануэль Макрон в понедельник. При этом он добавил, что будучи президентом, всегда делал очень чёткие публичные заявления о независимости судебной системы.

По соображениям безопасности экс-президент будет содержаться в одиночной камере площадью 9 квадратных метров.

В интервью газете Le Figaro, опубликованном в воскресенье, Николя Саркози заявил, что считает себя невиновным и пойдет в тюрьму "с высоко поднятой головой".

"Я навещу его в тюрьме", - пообещал министр юстиции Жеральд Дарманен, признавшись, что испытывает "большую грусть" при мысли о том, что Николя Саркози окажется в заключении.

Профсоюзы мировых судей осудили министра юстиции за его заявление. В ответ Дарманен указал, что должность министра юстиции позволяет ему посещать любую тюрьму и любого заключенного, когда он пожелает, и что это его обязанность обеспечить надлежащую организацию содержания под стражей Саркози и его безопасность.

Бывший премьер-министр Эдуар Балладюр посетил Николя Саркози в его доме в понедельник, а председатель Сената Жерар Ларше также сказал, что он "опечален" и высоко оценил "мужество" Николя Саркози.

Бывший президент Франсуа Олланд вновь заявил о независимости судебной системы. При этом он отметил, что понимает, что может означать тюремное заключение для человека, служившего Франции.

Обязательное тюремное заключение Николя Саркози до рассмотрения его апелляции вызвало споры во Франции. Суд подчеркнул "исключительную серьёзность фактов".

Николя Саркози был признан виновным в том, что позволил двум своим ближайшим помощникам подготовить план финансирования своей президентской кампании 2007 года с помощью Муаммара Каддафи.

Николя Саркози утверждает, что он невиновен, и повторяет, что никаких доказательств так и не было представлено.

Николя Саркози станет первым бывшим президентом Франции, который отправится в тюрьму.

Саркози подал апелляцию, и в глазах закона он снова считается невиновным. Его адвокаты, следуя процедуре, подадут заявление об освобождении Саркози сразу после его заключения. У Апелляционного суда будет два месяца на принятие решения.

В законе указано, что содержание под стражей допускается только в том случае, если это "единственный способ" предотвратить: давление на свидетелей или потерпевших,побег или повторное совершение преступления, взаимодействие с сообщниками.