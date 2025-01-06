Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Ливийское финансирование": объясняем процесс над Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози Авторское право  AP Photo/Kamil Zihnioglu, File
Авторское право AP Photo/Kamil Zihnioglu, File
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Бывший президент Франции и еще 12 человек, включая трех бывших министров, начиная с этого понедельника, предстанут перед уголовным судом Парижа под судом по делу о "ливийском финансировании" президентской кампании Саркози 2007 года.

Начало дела

РЕКЛАМА

Незадолго до падения Муаммара Каддафи в 2011 году его сын Саиф аль-Ислам заявил в интервью Euronews, что располагает доказательствами существования выплат режима Каддафи президентской кампании кандидата Саркози в 2007 году.

"Я сам был свидетелем доставки первого транша денег Клоду Геану в Триполи", — сказал он.

В чём обвиняют Николя Саркози?

Николя Саркози предстает перед судом по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии хищения государственных средств, пассивной коррупции и участии в преступном сообществе.

Его обвиняют в том, что он заключил коррупционный договор с Каддафи, чтобы финансировать свою победоносную кампанию 2007 года, в частности, в обмен на дипломатические услуги, такие как реабилитация Каддафи на международной арене и попытка отменить вынесенный во Франции приговор в отношении главы ливийской разведки Абдаллы Сенусси.

Последний считается ответственным за взрыв над нигерийской пустыней в 1984 году самолета французской компании UTA, в результате которого погибло 170 человек.

Чем он рискует?

Бывшему президенту грозит наказание в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере 375 тысяч евро. Это пятый процесс Саркози, на котором он впервые предстанет перед судом. Что может сыграть против него в этом деле?

Несколько текущих расследований

Николя Саркози, приговоренный к одному году лишения свободы по электронному браслету за коррупцию и торговлю влиянием в деле прослушивания телефонных разговоров, а также был приговорен по апелляции в феврале 2024 года за чрезмерные расходы на проигранную кампанию 2012 года.

В октябре 2023 года ему также было предъявлено обвинение в расследовании возможных мошеннических маневров с целью добиться опровержения в 2020 году обвинений посредника Зиада Таккиеддина в деле о финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Консультационная деятельность Саркози в России также является предметом предварительного расследования национальной финансовой прокуратуры, как и его ужин в 2010 году с высокопоставленными катарскими лидерами и Мишелем Платини (бывшим главой ФИФА), который мог привести к спорной атрибуции Катару Чемпионата мира в 2022 году.

Кто еще является действующими лицами в этом деле?

Зиад Такиееддин

Через несколько месяцев после публикации в 2006 году заметки Mediapart, в которой утверждалось, что Триполи заплатил 50 миллионов евро за предвыборную кампанию Николя Саркози, франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин в декабре 2012 года заявил, что располагает доказательствами этого финансирования.

Находясь в бегах в Ливане, он отказался от своих показаний в 2020 году, а затем подтвердил обвинения в 2021-ом.

Клод Геант

Бывшего секретаря Елисейского дворца судят за то, что он был посредником в получении этих ливийских средств через сети Зиада Такиеддина и Александра Джури.

В 2008 году, после президентских выборов, он получил перевод в размере 500 тысяч евро, который, как он утверждает, поступил от продажи картин малазийскому адвокату, также замешанному в этом деле, но умершему.

За два дня до перевода адвокат получил 500 тысяч евро от саудовского бизнесмена, близкого к Александру Джури, который возместил ему эту сумму.

Александр Джури

66-летний франко-алжирский бизнесмен, близкий к Шираку и сетям Françafrique, он обвиняется в получении выгоды от присвоенных ливийских государственных средств.

Брис Ортефе

Бывший министр внутренних дел также якобы выступал в качестве посредника и переводил средства через оффшорные счета.

Эрик Вёрт

Бывший министр труда и бюджета при Саркози, он был казначеем предвыборной кампании 2007 года.

Обвиненный в «соучастии в незаконном финансировании предвыборной кампании», он признает, что во время президентской кампании получал анонимные денежные пожертвования, которые перераспределял среди своих команд.

Как долго продлится суд?

Судебный процесс, который открылся в понедельник 6 января в Парижском уголовном суде, должен продлиться до 12 апреля.

Поделиться статьей Комментарии

