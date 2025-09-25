Приговор Саркози: что это означает для Франции?

Николя Саркози получил пятилетний тюремный срок за преступный сговор в сложной схеме, в которой якобы участвовал бывший ливийский режим Муаммара Каддафи.
Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг был признан виновным в преступном сговоре по давнему делу о том, что он воспользовался незаконным финансированием от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, чтобы обеспечить свою победу на выборах 2007 года.
Парижский суд приговорил Саркози к 5-ти годам тюремного заключения, штрафу в размере 100 000 евро и пятилетнему запрету на занятие государственных должностей. 70-летнему Саркози также был выдан ордер на отсрочку содержания под стражей с немедленным вступлением в силу.
Экс-президент должен явиться в прокуратуру до 13 октября, где ему сообщат когда начнет отсчитываться срок его заключения. Это должно произойти в течение максимум четырех месяцев.
По французскому законодательству, эта мера применяется даже в том случае, если осуждённый подаст апелляцию. Однако в силу своего возраста Саркози может попросить об условном освобождении.
Однако суд оправдал его по обвинению в пассивной коррупции, растрате государственных средств Ливии и незаконном финансировании избирательной кампании, придя к выводу, что прокурорам не удалось доказать, что ливийские деньги напрямую поступали в избирательную кампанию Саркози.
Обвинение в сговоре, как пояснил суд, вытекает из участия Саркози в группе, которая готовила коррупционное преступление в период с 2005 по 2007 год.
Главный судья отметил, что Саркози разрешил своим приближенным обращаться к ливийским чиновникам, "чтобы получить или попытаться получить финансовую поддержку в Ливии с целью обеспечения финансирования предвыборной кампании".
Однако судья заключил, что не может с уверенностью определить, что ливийские деньги в конечном итоге были использованы для оплаты предвыборной кампании.
Саркози обещает бороться дальше
После вынесения приговора Саркози заявил журналистам, что это решение "чрезвычайно серьезно для верховенства закона", и сказал, что будет подавать апелляцию.
"Я возьму на себя ответственность. Я выполню приказ правосудия. И если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме. Но с гордо поднятой головой. Я невиновен", - заявил он.
Реакции в стране по делу Саркози резко разделилась. Многие левые воспользовались возможностью высмеять бывшего лидера.
Депутат от партии "зеленых" Бенжамен Лукас заметил:
"В конце концов, Саркози получил свой новый пятилетний срок", имея в виду продолжительность президентского мандата во Франции.
Правые сочли приговор несоразмерным. Сенатор от консервативной партии Les Républicains Стефан Ле Рудулье назвал его "цунами позора" и призвал президента Эммануэля Макрона помиловать Саркози.
Лидер ультраправых Марин Ле Пен предупредила, что решение создает опасный прецедент, поскольку влечет за собой немедленное исполнение приговора, несмотря на право обжалования.
Ранее в этом году Марин Ле Пен была признана виновной в присвоении государственных средств ЕС в деле, связанном с парламентскими помощниками ее партии "Национальный фронт", которая теперь называется "Национальное объединение".
Затянувшееся и разросшееся дело
Постановление также касается 11 соответчиков, в том числе трех бывших министров Саркози.
Бизнесмен Зиад Такьеддин, считавшийся ключевым посредником и одним из самых ярых обвинителей Саркози, умер в Бейруте в начале этой недели в возрасте 75 лет, так и не дождавшись суда.
Другой посредник, Александр Джухри, а также другие фигуры, связанные с ближайшим окружением Каддафи, также были замешаны.
Муаммар Каддафи, многолетний диктатор Ливии, был свергнут и убит в ходе восстания в 2011 году, положившим конец его 40-летнему правлению североафриканской страной.
В ходе трехмесячного судебного разбирательства был рассмотрен широкий спектр доказательств, от поездок в Триполи до подозрительных оффшорных переводов.
Судьи также рассмотрели утверждения о том, что правительство Саркози защищало бывшего начальника штаба Каддафи Бечира Салеха.
Прокуроры утверждают, что Саркози и его помощники заключили коррупционный договор с режимом Каддафи в обмен на финансирование избирательной кампании.
Пакт, как сообщается, включал обещания восстановить международный авторитет Ливии и смягчить наказание Абдаллы Сенусси, шурина Каддафи, осужденного во Франции за роль во взрыве самолета над Нигером в 1989 году, в результате которого погибли 170 человек.
Однако суд отклонил ключевое доказательство, которое было раскрыто в 2012 году французским журналом Mediapart: документ, подписанный бывшим начальником разведки Каддафи Муссой Куссой, в котором говорилось о том, что 6,5 миллионов евро были направлены на предвыборную кампанию Саркози. Судьи заявили, "теперь кажется более вероятным", что документ был подделан.
Политические и юридические последствия
Вердикт еще больше осложнил растущий список юридических проблем Саркози. 8 октября высший суд Франции рассмотрит его апелляцию по делу Bygmalion, по которому он приговорен к одному году тюремного заключения за чрезмерные траты на его неудачную предвыборную кампанию 2012 года.
Экс-президент был осужден также по так называемому делу Бисмута, связанному с коррупцией и продажей влияния.
С января по май этого года бывший глава государства был вынужден носить электронный браслет на лодыжке - беспрецедентное наказание для экс- президента.
Николя Саркози подал апелляцию по этому делу в Европейский суд по правам человека.