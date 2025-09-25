Приговор Саркози: что это означает для Франции?

Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг был признан виновным в преступном сговоре по давнему делу о том, что он воспользовался незаконным финансированием от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, чтобы обеспечить свою победу на выборах 2007 года.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Парижский суд приговорил Саркози к 5-ти годам тюремного заключения, штрафу в размере 100 000 евро и пятилетнему запрету на занятие государственных должностей. 70-летнему Саркози также был выдан ордер на отсрочку содержания под стражей с немедленным вступлением в силу.

Экс-президент должен явиться в прокуратуру до 13 октября, где ему сообщат когда начнет отсчитываться срок его заключения. Это должно произойти в течение максимум четырех месяцев.

По французскому законодательству, эта мера применяется даже в том случае, если осуждённый подаст апелляцию. Однако в силу своего возраста Саркози может попросить об условном освобождении.

Бывший президент Франции Николя Саркози общается с представителями СМИ после того, как суд Парижа приговорил его к пяти годам тюремного заключения, 25 сентября 2025 года AP Photo

Однако суд оправдал его по обвинению в пассивной коррупции, растрате государственных средств Ливии и незаконном финансировании избирательной кампании, придя к выводу, что прокурорам не удалось доказать, что ливийские деньги напрямую поступали в избирательную кампанию Саркози.

Обвинение в сговоре, как пояснил суд, вытекает из участия Саркози в группе, которая готовила коррупционное преступление в период с 2005 по 2007 год.

Главный судья отметил, что Саркози разрешил своим приближенным обращаться к ливийским чиновникам, "чтобы получить или попытаться получить финансовую поддержку в Ливии с целью обеспечения финансирования предвыборной кампании".

Однако судья заключил, что не может с уверенностью определить, что ливийские деньги в конечном итоге были использованы для оплаты предвыборной кампании.

Саркози обещает бороться дальше

После вынесения приговора Саркози заявил журналистам, что это решение "чрезвычайно серьезно для верховенства закона", и сказал, что будет подавать апелляцию.

"Я возьму на себя ответственность. Я выполню приказ правосудия. И если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме. Но с гордо поднятой головой. Я невиновен", - заявил он.

Реакции в стране по делу Саркози резко разделилась. Многие левые воспользовались возможностью высмеять бывшего лидера.

Депутат от партии "зеленых" Бенжамен Лукас заметил:

"В конце концов, Саркози получил свой новый пятилетний срок", имея в виду продолжительность президентского мандата во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на церемонии вручения премии Global Citizen Awards в Нью-Йорке, 24 сентября 2025 года. Stefan Jeremiah/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Правые сочли приговор несоразмерным. Сенатор от консервативной партии Les Républicains Стефан Ле Рудулье назвал его "цунами позора" и призвал президента Эммануэля Макрона помиловать Саркози.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен предупредила, что решение создает опасный прецедент, поскольку влечет за собой немедленное исполнение приговора, несмотря на право обжалования.

Ранее в этом году Марин Ле Пен была признана виновной в присвоении государственных средств ЕС в деле, связанном с парламентскими помощниками ее партии "Национальный фронт", которая теперь называется "Национальное объединение".

Затянувшееся и разросшееся дело

Постановление также касается 11 соответчиков, в том числе трех бывших министров Саркози.

Бизнесмен Зиад Такьеддин, считавшийся ключевым посредником и одним из самых ярых обвинителей Саркози, умер в Бейруте в начале этой недели в возрасте 75 лет, так и не дождавшись суда.

Другой посредник, Александр Джухри, а также другие фигуры, связанные с ближайшим окружением Каддафи, также были замешаны.

Муаммар Каддафи, многолетний диктатор Ливии, был свергнут и убит в ходе восстания в 2011 году, положившим конец его 40-летнему правлению североафриканской страной.

В ходе трехмесячного судебного разбирательства был рассмотрен широкий спектр доказательств, от поездок в Триполи до подозрительных оффшорных переводов.

Июль 2007. Ливийский лидер Муаммар Каддафи (слева) пожимает руку президенту Франции Николя Саркози во время посещения дома, разбомбленного американскими самолетами. MICHEL EULER/2007 AP

Судьи также рассмотрели утверждения о том, что правительство Саркози защищало бывшего начальника штаба Каддафи Бечира Салеха.

Прокуроры утверждают, что Саркози и его помощники заключили коррупционный договор с режимом Каддафи в обмен на финансирование избирательной кампании.

Пакт, как сообщается, включал обещания восстановить международный авторитет Ливии и смягчить наказание Абдаллы Сенусси, шурина Каддафи, осужденного во Франции за роль во взрыве самолета над Нигером в 1989 году, в результате которого погибли 170 человек.

Однако суд отклонил ключевое доказательство, которое было раскрыто в 2012 году французским журналом Mediapart: документ, подписанный бывшим начальником разведки Каддафи Муссой Куссой, в котором говорилось о том, что 6,5 миллионов евро были направлены на предвыборную кампанию Саркози. Судьи заявили, "теперь кажется более вероятным", что документ был подделан.

Политические и юридические последствия

Вердикт еще больше осложнил растущий список юридических проблем Саркози. 8 октября высший суд Франции рассмотрит его апелляцию по делу Bygmalion, по которому он приговорен к одному году тюремного заключения за чрезмерные траты на его неудачную предвыборную кампанию 2012 года.

Экс-президент был осужден также по так называемому делу Бисмута, связанному с коррупцией и продажей влияния.

С января по май этого года бывший глава государства был вынужден носить электронный браслет на лодыжке - беспрецедентное наказание для экс- президента.

Николя Саркози подал апелляцию по этому делу в Европейский суд по правам человека.