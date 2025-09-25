Приговор Саркози: что это означает для Франции?

Бывший президент Франции Николя Саркози общается с представителями СМИ после того, как суд Парижа приговорил его к пяти годам тюремного заключения, 25 сентября 2025 г.
Бывший президент Франции Николя Саркози общается с представителями СМИ после того, как суд Парижа приговорил его к пяти годам тюремного заключения, 25 сентября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано Последние обновления
Николя Саркози получил пятилетний тюремный срок за преступный сговор в сложной схеме, в которой якобы участвовал бывший ливийский режим Муаммара Каддафи.

Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг был признан виновным в преступном сговоре по давнему делу о том, что он воспользовался незаконным финансированием от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, чтобы обеспечить свою победу на выборах 2007 года.

Парижский суд приговорил Саркози к 5-ти годам тюремного заключения, штрафу в размере 100 000 евро и пятилетнему запрету на занятие государственных должностей. 70-летнему Саркози также был выдан ордер на отсрочку содержания под стражей с немедленным вступлением в силу.

Экс-президент должен явиться в прокуратуру до 13 октября, где ему сообщат когда начнет отсчитываться срок его заключения. Это должно произойти в течение максимум четырех месяцев.

По французскому законодательству, эта мера применяется даже в том случае, если осуждённый подаст апелляцию. Однако в силу своего возраста Саркози может попросить об условном освобождении.

Бывший президент Франции Николя Саркози общается с представителями СМИ после того, как парижский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, 25 сентября 2025 г.
Бывший президент Франции Николя Саркози общается с представителями СМИ после того, как суд Парижа приговорил его к пяти годам тюремного заключения, 25 сентября 2025 года AP Photo

Однако суд оправдал его по обвинению в пассивной коррупции, растрате государственных средств Ливии и незаконном финансировании избирательной кампании, придя к выводу, что прокурорам не удалось доказать, что ливийские деньги напрямую поступали в избирательную кампанию Саркози.

Обвинение в сговоре, как пояснил суд, вытекает из участия Саркози в группе, которая готовила коррупционное преступление в период с 2005 по 2007 год.

Главный судья отметил, что Саркози разрешил своим приближенным обращаться к ливийским чиновникам, "чтобы получить или попытаться получить финансовую поддержку в Ливии с целью обеспечения финансирования предвыборной кампании".

Однако судья заключил, что не может с уверенностью определить, что ливийские деньги в конечном итоге были использованы для оплаты предвыборной кампании.

Саркози обещает бороться дальше

После вынесения приговора Саркози заявил журналистам, что это решение "чрезвычайно серьезно для верховенства закона", и сказал, что будет подавать апелляцию.

"Я возьму на себя ответственность. Я выполню приказ правосудия. И если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме. Но с гордо поднятой головой. Я невиновен", - заявил он.

Реакции в стране по делу Саркози резко разделилась. Многие левые воспользовались возможностью высмеять бывшего лидера.

Депутат от партии "зеленых" Бенжамен Лукас заметил:

"В конце концов, Саркози получил свой новый пятилетний срок", имея в виду продолжительность президентского мандата во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на церемонии вручения премии
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на церемонии вручения премии Global Citizen Awards в Нью-Йорке, 24 сентября 2025 года. Stefan Jeremiah/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Правые сочли приговор несоразмерным. Сенатор от консервативной партии Les Républicains Стефан Ле Рудулье назвал его "цунами позора" и призвал президента Эммануэля Макрона помиловать Саркози.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен предупредила, что решение создает опасный прецедент, поскольку влечет за собой немедленное исполнение приговора, несмотря на право обжалования.

Ранее в этом году Марин Ле Пен была признана виновной в присвоении государственных средств ЕС в деле, связанном с парламентскими помощниками ее партии "Национальный фронт", которая теперь называется "Национальное объединение".

Затянувшееся и разросшееся дело

Постановление также касается 11 соответчиков, в том числе трех бывших министров Саркози.

Бизнесмен Зиад Такьеддин, считавшийся ключевым посредником и одним из самых ярых обвинителей Саркози, умер в Бейруте в начале этой недели в возрасте 75 лет, так и не дождавшись суда.

Другой посредник, Александр Джухри, а также другие фигуры, связанные с ближайшим окружением Каддафи, также были замешаны.

Муаммар Каддафи, многолетний диктатор Ливии, был свергнут и убит в ходе восстания в 2011 году, положившим конец его 40-летнему правлению североафриканской страной.

В ходе трехмесячного судебного разбирательства был рассмотрен широкий спектр доказательств, от поездок в Триполи до подозрительных оффшорных переводов.

Июль 2007. Ливийский лидер Муаммар Каддафи (слева) пожимает руку президенту Франции Николя Саркози во время посещения дома, разбомбленного американскими самолетами.
Июль 2007. Ливийский лидер Муаммар Каддафи (слева) пожимает руку президенту Франции Николя Саркози во время посещения дома, разбомбленного американскими самолетами. MICHEL EULER/2007 AP

Судьи также рассмотрели утверждения о том, что правительство Саркози защищало бывшего начальника штаба Каддафи Бечира Салеха.

Прокуроры утверждают, что Саркози и его помощники заключили коррупционный договор с режимом Каддафи в обмен на финансирование избирательной кампании.

Пакт, как сообщается, включал обещания восстановить международный авторитет Ливии и смягчить наказание Абдаллы Сенусси, шурина Каддафи, осужденного во Франции за роль во взрыве самолета над Нигером в 1989 году, в результате которого погибли 170 человек.

Однако суд отклонил ключевое доказательство, которое было раскрыто в 2012 году французским журналом Mediapart: документ, подписанный бывшим начальником разведки Каддафи Муссой Куссой, в котором говорилось о том, что 6,5 миллионов евро были направлены на предвыборную кампанию Саркози. Судьи заявили, "теперь кажется более вероятным", что документ был подделан.

Политические и юридические последствия

Вердикт еще больше осложнил растущий список юридических проблем Саркози. 8 октября высший суд Франции рассмотрит его апелляцию по делу Bygmalion, по которому он приговорен к одному году тюремного заключения за чрезмерные траты на его неудачную предвыборную кампанию 2012 года.

Экс-президент был осужден также по так называемому делу Бисмута, связанному с коррупцией и продажей влияния.

С января по май этого года бывший глава государства был вынужден носить электронный браслет на лодыжке - беспрецедентное наказание для экс- президента.

Николя Саркози подал апелляцию по этому делу в Европейский суд по правам человека.

