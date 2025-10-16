Президент Польши экономит средства семьям с детьми. Экономисты недовольны

РЕКЛАМА

Польские семьи с двумя и более детьми будут освобождены от подоходного налога. Соответствующий проект поправок к налоговому законодательству страны подписал президент Кароль Навроцкий. По его расчётам, среднестатистическая семья сохранит таким образом до 1000 злотых в месяц.

Фактический эффект нововведения будет виден в налоговой декларации поляков не раньше 2027 году. Изменения, сообщили в канцелярии президента, призваны уменьшить финансов бремя семей и стимулировать потребление.

Условием для получения налоговой скидки является совокупный годовой доход домохозяйства - он не должен превышать 280тысяч злотых. Таким образом, программа ориентирована в первую очередь на поляков со средне - высоким доходом, именно они в настоящее время несут наибольшую налоговую нагрузку.

Навроцкий сделал обнуление подоходного налога для семей с двумя и более детьми одним из столпов своей президентской кампании, пообещав заняться этой темой сразу после избрания. Это нововведение - часть широкой реформы, получившей название "налоговая броня", она в числе прочего предполагает индексацию пенсий выше уровня инфляции

Первая страница проекта prezydent.pl

Канцелярия президента утверждает, что финансирование программы будет осуществляться за счет ужесточения налоговых сборов в других областях, однако эксперты считают, что покрыть такие затраты только таким путем нереально.

Специалисты по налогообложению предупреждают, что реальные выгоды от отмены налога получат в основном состоятельные семьи. Петр Ющик, главный налоговый консультант inFakt, подчеркивает, что семьи с низкими доходами, которые платят мало или вообще не платят подоходный налог, выиграют очень незначительные суммы.

Расчеты экспертов Grant Thornton

11 сентября состоялись публичные консультации по законопроекту, подготовленному президентом. В них приняли участие 476 человек - 71% мужчин и 29% женщин. 76% респондентов считают, что принятие поправки об отмене подоходного налога начиная со второго ребенка в семье "безусловно необходимо", и только 16% высказались против.

Для реализации предложенных президентом реформ потребуется одобрение кабмина и парламента, что в нынешних политических условиях представляется малореальным. Экономист Мариуш Зелонка, считает, что польский бюджет не располагает достаточными средствами для реализации фискальных обещаний президента. Он сомневается, что вряд ли кабмин решится запустить реформы, которые значительно ухудшат состояние госфинансов. Закон об отмене подоходного налога должен вступить в силу 1 января 2026 года.