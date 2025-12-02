Президент Португалии был срочно госпитализирован и прооперирован

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза был госпитализирован в университетскую больницу Сан-Жуан в Порту в понедельник днем и перенес операцию, которая, согласно двум заметкам, опубликованным на сайте президента, "прошла успешно".

Там же уточняется, что госпитализация произошла после того, как глава португальского государства "почувствовал недомогание, вызванное расстройством пищеварения". Это произошло, когда Марселу Ребелу де Соуза возвращался из Амаранте с похорон инженера Антониу Моты,который скончался в воскресенье.

После появления первых симптомов врачи решили, что перед поездкой обратно в Лиссабон главе государства будет разумнее пройти медицинское обследование. После этого Марселу Ребелу де Соуза был доставлен в больницу, где ему была сделана операция по поводу ущемленной грыжи.

В заявлениях, переданных CNN Portugal, председатель совета директоров больницы Мария Жуан Баптиста отметила, что "операция прошла хорошо" и "точно в срок", добавив, что "не было никаких осложнений".

Далее она заявила, что очень важно, что глава государства "был прооперирован именно сейчас", т.к. был риск осложнений, которые могут возникать при несвоевременном лечении ущемленных грыж. Другими словами, "если кровь перестает циркулировать, ткани отмирают, и может потребоваться удаление части кишечника".

Ожидается, что президент будет находиться в больнице в течение двух дней. График главы государства на ближайшие дни был отменен.

Ранее, в понедельник вечером, офис президента Республики уже сообщал, что Марселу Ребелу де Соуза "пришел в себя и находится в хорошем настроении" после операции.

В понедельник утром президент Республики присутствовал на праздновании восстановления независимости в 1640 году, которое состоялось на площади Рестаурадореш в Лиссабоне.