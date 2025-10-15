Пекин поддержал протест национальных авиакомпаний против планов США запретить им полеты над РФ

РЕКЛАМА

Крупнейшие государственные авиакомпании Китая выступили против планов США запретить им летать над Россией во время перелетов в Америку и обратно. Власти Китая поддержали протест авиаперевозчиков.

Министерство транспорта США заявило, что нынешние более короткие маршруты, используемые китайскими самолетами, дают им несправедливое преимущество перед американскими конкурентами, так как оно приводит к наименьшей продолжительности полета, тем самым предлагая более привлекательный вариант для путешественников.

Американские авиакомпании - и многие европейские тоже - вынуждены летать в обход России с 2022 года, когда Кремль запретил им пользоваться своим воздушным пространством в отместку за западные санкции в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Air China, China Eastern и China Southern и еще три китайских перевозчика подали жалобы в ответ на предложенный США запрет на использование воздушного пространства России.

China Eastern в своей жалобе в Министерство транспорта США заявила, что этот шаг "нанесет ущерб общественным интересам" и "доставит неудобства" путешественникам как из Китая, так и из США.

Листовка с инструкциями по безопасности самолета Air China в международном аэропорту Ханчжоу Сяошань в Ханчжоу, 16 апреля 2025 г. AP Photo

По словам представителей компании, нагрузка на путешественников будет ощущаться в виде более длительных перелетов и более высоких тарифов, вызванных ростом стоимости топлива.

China Southern также предупредила, что запрет на использование воздушного пространства России негативно скажется на тысячах путешественников, а Air China подсчитала, что в случае введения запрета в сезон Дня благодарения и Рождества пострадают не менее 4 400 пассажиров.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в среду заявил, что Пекин выражает солидарность с национальными авиаперевозчиками.

"Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов", - сказал он на брифинге. По словам дипломата, такие ограничения наносят ущерб сотрудничеству двух стран и подрывают собственные интересы США.

Дэвид Ю, эксперт по авиационной промышленности из Нью-Йоркского университета в Шанхае, говорит, что невозможность для американских перевозчиков летать над воздушным пространством России привела к увеличению длительности полетов по некоторым маршрутам США-Китай примерно на два-три часа.

"Маршрут США-Китай исторически был прибыльным для авиакомпаний с обеих сторон", - говорит Юй. "С точки зрения китайских перевозчиков, если вы можете пройти через Россию, ваши расходы снижаются".

Несмотря на снижение расходов, китайские перевозчики несут убытки, особенно после пандемии Covid-19.

Самолет авиакомпании Cathay Pacific в зале вылета международного аэропорта Гонконга в Гонконге, 10 февраля 2023 года AP Photo

Министерство транспорта заявило, что рассмотрит замечания общественности, прежде чем окончательно утвердить план.

Европейские авиакомпании, включая Air France-KLM, также подали жалобу.

Между тем в своем заявлении в Министерство транспорта United Airlines заявила, что флагманский гонконгский перевозчик Cathay Pacific, который не включен в список китайских авиакомпаний, также должен попасть под запрет.