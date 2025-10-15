Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пекин поддержал протест национальных авиакомпаний против планов США запретить им полеты над РФ

Пассажиры проходят через международный аэропорт Пекина, 19 ноября 2016 г.
Пассажиры проходят через международный аэропорт Пекина, 19 ноября 2016 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова & Euronews
Опубликовано
Кремль закрыл свое воздушное пространство для американских авиакомпаний в 2022 году в ответ на санкции Запада из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Крупнейшие государственные авиакомпании Китая выступили против планов США запретить им летать над Россией во время перелетов в Америку и обратно. Власти Китая поддержали протест авиаперевозчиков.

Министерство транспорта США заявило, что нынешние более короткие маршруты, используемые китайскими самолетами, дают им несправедливое преимущество перед американскими конкурентами, так как оно приводит к наименьшей продолжительности полета, тем самым предлагая более привлекательный вариант для путешественников.

Американские авиакомпании - и многие европейские тоже - вынуждены летать в обход России с 2022 года, когда Кремль запретил им пользоваться своим воздушным пространством в отместку за западные санкции в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Air China, China Eastern и China Southern и еще три китайских перевозчика подали жалобы в ответ на предложенный США запрет на использование воздушного пространства России.

China Eastern в своей жалобе в Министерство транспорта США заявила, что этот шаг "нанесет ущерб общественным интересам" и "доставит неудобства" путешественникам как из Китая, так и из США.

Листовка с инструкциями по безопасности самолета Air China в международном аэропорту Ханчжоу Сяошань в Ханчжоу, 16 апреля 2025 г.
Листовка с инструкциями по безопасности самолета Air China в международном аэропорту Ханчжоу Сяошань в Ханчжоу, 16 апреля 2025 г. AP Photo

По словам представителей компании, нагрузка на путешественников будет ощущаться в виде более длительных перелетов и более высоких тарифов, вызванных ростом стоимости топлива.

China Southern также предупредила, что запрет на использование воздушного пространства России негативно скажется на тысячах путешественников, а Air China подсчитала, что в случае введения запрета в сезон Дня благодарения и Рождества пострадают не менее 4 400 пассажиров.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в среду заявил, что Пекин выражает солидарность с национальными авиаперевозчиками.

"Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов", - сказал он на брифинге. По словам дипломата, такие ограничения наносят ущерб сотрудничеству двух стран и подрывают собственные интересы США.

Дэвид Ю, эксперт по авиационной промышленности из Нью-Йоркского университета в Шанхае, говорит, что невозможность для американских перевозчиков летать над воздушным пространством России привела к увеличению длительности полетов по некоторым маршрутам США-Китай примерно на два-три часа.

"Маршрут США-Китай исторически был прибыльным для авиакомпаний с обеих сторон", - говорит Юй. "С точки зрения китайских перевозчиков, если вы можете пройти через Россию, ваши расходы снижаются".

Несмотря на снижение расходов, китайские перевозчики несут убытки, особенно после пандемии Covid-19.

Самолет авиакомпании Cathay Pacific в зале вылета международного аэропорта Гонконга в Гонконге, 10 февраля 2023 года.
Самолет авиакомпании Cathay Pacific в зале вылета международного аэропорта Гонконга в Гонконге, 10 февраля 2023 года AP Photo

Министерство транспорта заявило, что рассмотрит замечания общественности, прежде чем окончательно утвердить план.

Европейские авиакомпании, включая Air France-KLM, также подали жалобу.

Между тем в своем заявлении в Министерство транспорта United Airlines заявила, что флагманский гонконгский перевозчик Cathay Pacific, который не включен в список китайских авиакомпаний, также должен попасть под запрет.

Дополнительные источники • AP

