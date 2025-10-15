Страны НАТО обсудят военную помощь Украине и защиту восточного фланга

РЕКЛАМА

Министры обороны стран НАТО встретятся в среду, чтобы попытаться заручиться дополнительной военной поддержкой для Украины на фоне резкого сокращения поставок оружия и боеприпасов в последние месяцы.

Министры также обсудят призыв генсека НАТО снять ограничения на использование самолетов и другой техники для более эффективной защиты восточной границы Альянса с Россией, Беларусью и Украиной.

Недавняя серия загадочных вторжений беспилотников и нарушений воздушного пространства российскими военными самолетами усилила опасения, что президент РФ Владимир Путин, возможно, проверяет готовность обороны НАТО.

Некоторые лидеры также обвиняют Россию в развязывании гибридной войны в Европе, но Москва это отрицает.

Военная поддержка Украины сокращается

Новые данные о западной военной помощи Украине показывают, что в июле и августе она сократилась на 43% по сравнению с первым полугодием, согласно анализу немецкого Кильского института, который отслеживает оборонную и финансовую поддержку Украины.

Падение произошло даже после того, как европейские союзники начали закупать американское оружие для Украины в рамках нового финансового соглашения, известного как Список приоритетных потребностей Украины (PURL).

США не предоставляют Украине никакого оружия ни по схеме, ни на двусторонней основе, но шесть стран уже внесли в фонд 2 миллиарда долларов (1,72 миллиарда евро), об этом в конце сентября заявили в офисе президента Украины.

Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция закупают американское оружие для отправки в Украину.

Но Италия и Испания, среди прочих членов альянса, состоящего из 32 стран, посылают очень мало по сравнению с этими партнерами по НАТО.

"Снова и снова некоторые страны отстают от того, что они должны делать", - сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО в преддверии встречи.

"Если Украина падет, - сказал он, - расходы на оборону будут намного выше 5%" от ВВП - нынешнего и амбициозного целевого показателя расходов НАТО.

Дипломат проинформировал журналистов об опасениях, но при условии, что его имя не будет названо, поскольку им не разрешено общаться с прессой.

Многие страны, в том числе Италия, борются с экономическими проблемами. Франция считает, что европейские деньги лучше вкладывать в европейскую оборонную промышленность, а не в американскую, и не намерена участвовать в PURL.

Источники Euronews сообщили, что на переговорах в среду Украина намерена побудить страны, которые еще не внесли свой вклад в PURL, сделать это, отметив, что распределение бремени - один из основополагающих вопросов для НАТО.

Вторым приоритетом для Киева, по словам источников Euronews, является попытка убедить страны, которые уже объявили о своем намерении внести вклад в PURL, увеличить свои взносы, добавив, что украинские официальные лица осознают, что это чувствительная тема, поскольку каждая страна сталкивается с собственными внутренними проблемами.

На поле боя приоритетами для Украины являются пакеты поддержки для удержания линии фронта, защиты городов и критической инфраструктуры страны, сказали источники.

Защита восточного фронта НАТО

Развертывание противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО пока не лишило Украину военных ресурсов. Но высшие офицеры альянса хотят, чтобы страны сняли ограничения на военную технику, которую они направили туда для защиты воздушного пространства НАТО от угроз со стороны России.

"У нас все еще есть некоторые из этих национальных оговорок, и они сдерживают нас. Они делают нас менее эффективными", - заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в понедельник перед законодателями в Словении.

Американский генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, Верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО (SACEUR), считает, что реакция на инциденты в воздушном пространстве Польши и Эстонии была "как по учебнику".

Но он хочет иметь возможность использовать самолеты в любой из этих миссий в других местах, обеспечивая единый воздушный щит с общими правилами ведения боевых действий.

Ограничения на то, когда истребителям разрешено стрелять из оружия, также создают проблемы.

"Чем больше национальных предостережений, особенно в отношении наших истребителей, тем сложнее для SACEUR", - заявил журналистам в преддверии встречи в среду американский представитель в НАТО Мэтью Уитакер.

По словам дипломатов, Гринкевич проводит анализ того, что, по его мнению, необходимо НАТО для решения новых задач. Ожидается, что он поделится своими планами со странами-членами в начале следующего года.