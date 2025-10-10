Израиль одобрил план Трампа по прекращению огня в Газе и освобождению заложников

РЕКЛАМА

В пятницу кабинет министров Израиля одобрил план президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и освобождению оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, после того как в четверг участники переговоров на египетском курорте Шарм-эль-Шейх заключили сделку.

В кратком заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что кабинет министров одобрил "набросок" сделки по освобождению заложников, не упоминая о других аспектах плана, которые вызывают больше споров.

Израильский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что, по соглашению, прекращение огня должно начаться сразу после одобрения правительством. Теперь у израильских военных есть 24 часа, чтобы отвести свои силы на согласованную линию.

Представитель израильского правительства также сообщил, что после первого 24-часового периода отступления начнется 72-часовой период, в течение которого все оставшиеся в Израиле заложники будут постепенно освобождены.

Израильтяне приветствуют сделку по первому этапу мирного плана по Газе на "площади Заложников" в Тель-Авиве / Израиль, четверг, 9 октября 2025 г. Emilio Morenatti/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Более широкий план прекращения огня включает в себя множество вопросов, на которые ответов пока нет: например, разоружится ли ХАМАС, а также кто и каким образом будет управлять Газой.

Однако стороны оказались ближе, чем за последние месяцы, к окончанию войны, в результате которой погибло более 67 000 палестинцев, большая часть анклава превратилась в руины, в некоторых районах наступил голод, а в Газе остались десятки заложников, живых и мертвых.

В течение нескольких часов, предшествовавших голосованию израильского кабинета министров, удары по Газе продолжались. В четверг взрывы были прогремели на севере сектора. По данным палестинской гражданской обороны, в результате удара по зданию в городе Газа погибли по меньшей мере 2 человека, а более 40 оказались под завалами.

Высокопоставленный представитель ХАМАС и главный переговорщик Халиль аль-Хайя изложил основные элементы соглашения о прекращении огня: Израиль освободит около 2000 палестинских заключенных, откроет пограничный переход с Египтом, разрешит поставки помощи и выведет войска из Газы.

Грузовик везет танк из сектора Газа на юг Израиля после объявления о сделке по приостановке боевых действий / четверг, 9 октября 2025 года Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Аль-Хайя также отметил, что все женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах, будут освобождены. Он не сообщил подробностей о масштабах вывода израильских войск из Газы, но сказал, что администрация Трампа и посредники - Катар, Египет и Турция - заверили группировку в том, что война окончена, и что ХАМАС и другие палестинские группировки теперь сосредоточатся на достижении самоопределения и создании палестинского государства.

"Сегодня мы заявляем, что достигли соглашения о прекращении войны и агрессии против нашего народа", - сказал аль-Хайя в телевыступлении в четверг вечером.

Чтобы помочь поддержать и проконтролировать соглашение о прекращении огня, американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что США направят в Израиль около 200 военнослужащих в составе более широкой международной группы.

Трамп выступает на заседании правительства в Белом доме, его слушают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет / Вашингтон, четверг, 9 октября 2025 г. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Они также рассказали, что Центральное командование США собирается создать в Израиле военно-гражданский координационный центр. Он призван помочь облегчить доставку гуманитарной помощи и материально-технического обеспечения, а также помочь в обеспечении безопасности на территории, пострадавшей от двухлетней войной.

Чиновники также заявили, что американские военные будут помогать следить за выполнением соглашения о прекращении огня и переходом к гражданскому правительству в Газе. В состав группы американских военнослужащих будут включены представители вооруженных сил Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Американские военнослужащие будут интегрировать многонациональные силы и координировать действия с израильскими силами обороны.

О конкретных задачах, которые будут выполнять войска каждой страны, чиновники ничего не сказали, но заявили, что американские военнослужащие, которые будут направлены в регион, обладают опытом в области организации работы транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерного обеспечения.

Таковы первые ставшие известными подробности о мирном плане Трампа из 21 пункта.