Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Израиль одобрил план Трампа по прекращению огня в Газе и освобождению заложников

Израильские танки стоят на прибрежной дороге, ведущей в город Газа, в то время как перемещенные палестинцы собираются возле Вади Газа в центральной части сектора Газа, четверг, 9 октября 2025 г.
Израильские танки стоят на прибрежной дороге, ведущей в город Газа, в то время как перемещенные палестинцы собираются возле Вади Газа в центральной части сектора Газа, четверг, 9 октября 2025 г. Авторское право  Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Израильский кабинет министров заявил, что израильские войска начнут отход к согласованной линии в Газе в течение 24 часов. Затем последует 72-часовой период, в течение которого палестинские заключенные и оставшиеся в Газе заложники будут освобождены и обменены.

РЕКЛАМА

В пятницу кабинет министров Израиля одобрил план президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и освобождению оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, после того как в четверг участники переговоров на египетском курорте Шарм-эль-Шейх заключили сделку.

В кратком заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что кабинет министров одобрил "набросок" сделки по освобождению заложников, не упоминая о других аспектах плана, которые вызывают больше споров.

Израильский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что, по соглашению, прекращение огня должно начаться сразу после одобрения правительством. Теперь у израильских военных есть 24 часа, чтобы отвести свои силы на согласованную линию.

Представитель израильского правительства также сообщил, что после первого 24-часового периода отступления начнется 72-часовой период, в течение которого все оставшиеся в Израиле заложники будут постепенно освобождены.

Израильтяне приветствуют сделку по первому этапу мирного плана по Газе на "площади Заложников" в Тель-Авиве / Израиль, четверг, 9 октября 2025 г.
Израильтяне приветствуют сделку по первому этапу мирного плана по Газе на "площади Заложников" в Тель-Авиве / Израиль, четверг, 9 октября 2025 г. Emilio Morenatti/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Более широкий план прекращения огня включает в себя множество вопросов, на которые ответов пока нет: например, разоружится ли ХАМАС, а также кто и каким образом будет управлять Газой.

Однако стороны оказались ближе, чем за последние месяцы, к окончанию войны, в результате которой погибло более 67 000 палестинцев, большая часть анклава превратилась в руины, в некоторых районах наступил голод, а в Газе остались десятки заложников, живых и мертвых.

В течение нескольких часов, предшествовавших голосованию израильского кабинета министров, удары по Газе продолжались. В четверг взрывы были прогремели на севере сектора. По данным палестинской гражданской обороны, в результате удара по зданию в городе Газа погибли по меньшей мере 2 человека, а более 40 оказались под завалами.

Высокопоставленный представитель ХАМАС и главный переговорщик Халиль аль-Хайя изложил основные элементы соглашения о прекращении огня: Израиль освободит около 2000 палестинских заключенных, откроет пограничный переход с Египтом, разрешит поставки помощи и выведет войска из Газы.

Грузовик везет танк из сектора Газа на юг Израиля после объявления о сделке по приостановке боевых действий / четверг, 9 октября 2025 года
Грузовик везет танк из сектора Газа на юг Израиля после объявления о сделке по приостановке боевых действий / четверг, 9 октября 2025 года Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Аль-Хайя также отметил, что все женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах, будут освобождены. Он не сообщил подробностей о масштабах вывода израильских войск из Газы, но сказал, что администрация Трампа и посредники - Катар, Египет и Турция - заверили группировку в том, что война окончена, и что ХАМАС и другие палестинские группировки теперь сосредоточатся на достижении самоопределения и создании палестинского государства.

"Сегодня мы заявляем, что достигли соглашения о прекращении войны и агрессии против нашего народа", - сказал аль-Хайя в телевыступлении в четверг вечером.

Чтобы помочь поддержать и проконтролировать соглашение о прекращении огня, американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что США направят в Израиль около 200 военнослужащих в составе более широкой международной группы.

Трамп выступает на заседании правительства в Белом доме, его слушают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет / Вашингтон, четверг, 9 октября 2025 г.
Трамп выступает на заседании правительства в Белом доме, его слушают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет / Вашингтон, четверг, 9 октября 2025 г. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Они также рассказали, что Центральное командование США собирается создать в Израиле военно-гражданский координационный центр. Он призван помочь облегчить доставку гуманитарной помощи и материально-технического обеспечения, а также помочь в обеспечении безопасности на территории, пострадавшей от двухлетней войной.

Чиновники также заявили, что американские военные будут помогать следить за выполнением соглашения о прекращении огня и переходом к гражданскому правительству в Газе. В состав группы американских военнослужащих будут включены представители вооруженных сил Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Американские военнослужащие будут интегрировать многонациональные силы и координировать действия с израильскими силами обороны.

О конкретных задачах, которые будут выполнять войска каждой страны, чиновники ничего не сказали, но заявили, что американские военнослужащие, которые будут направлены в регион, обладают опытом в области организации работы транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерного обеспечения.

Таковы первые ставшие известными подробности о мирном плане Трампа из 21 пункта.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

В мире приветствуют новость о заключении сделки между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС согласовали первый этап мирного плана Трампа

Эксклюзив. ХАМАС требует освободить высокопоставленных боевиков. Это "красная линия" для Израиля