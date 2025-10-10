Израиль одобрил план Трампа по прекращению огня в Газе и освобождению заложников

Израильский кабинет министров заявил, что израильские войска начнут отход к согласованной линии в Газе в течение 24 часов. Затем последует 72-часовой период, в течение которого палестинские заключенные и оставшиеся в Газе заложники будут освобождены и обменены.
В пятницу кабинет министров Израиля одобрил план президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и освобождению оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, после того как в четверг участники переговоров на египетском курорте Шарм-эль-Шейх заключили сделку.
В кратком заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что кабинет министров одобрил "набросок" сделки по освобождению заложников, не упоминая о других аспектах плана, которые вызывают больше споров.
Израильский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что, по соглашению, прекращение огня должно начаться сразу после одобрения правительством. Теперь у израильских военных есть 24 часа, чтобы отвести свои силы на согласованную линию.
Представитель израильского правительства также сообщил, что после первого 24-часового периода отступления начнется 72-часовой период, в течение которого все оставшиеся в Израиле заложники будут постепенно освобождены.
Более широкий план прекращения огня включает в себя множество вопросов, на которые ответов пока нет: например, разоружится ли ХАМАС, а также кто и каким образом будет управлять Газой.
Однако стороны оказались ближе, чем за последние месяцы, к окончанию войны, в результате которой погибло более 67 000 палестинцев, большая часть анклава превратилась в руины, в некоторых районах наступил голод, а в Газе остались десятки заложников, живых и мертвых.
В течение нескольких часов, предшествовавших голосованию израильского кабинета министров, удары по Газе продолжались. В четверг взрывы были прогремели на севере сектора. По данным палестинской гражданской обороны, в результате удара по зданию в городе Газа погибли по меньшей мере 2 человека, а более 40 оказались под завалами.
Высокопоставленный представитель ХАМАС и главный переговорщик Халиль аль-Хайя изложил основные элементы соглашения о прекращении огня: Израиль освободит около 2000 палестинских заключенных, откроет пограничный переход с Египтом, разрешит поставки помощи и выведет войска из Газы.
Аль-Хайя также отметил, что все женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах, будут освобождены. Он не сообщил подробностей о масштабах вывода израильских войск из Газы, но сказал, что администрация Трампа и посредники - Катар, Египет и Турция - заверили группировку в том, что война окончена, и что ХАМАС и другие палестинские группировки теперь сосредоточатся на достижении самоопределения и создании палестинского государства.
"Сегодня мы заявляем, что достигли соглашения о прекращении войны и агрессии против нашего народа", - сказал аль-Хайя в телевыступлении в четверг вечером.
Чтобы помочь поддержать и проконтролировать соглашение о прекращении огня, американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что США направят в Израиль около 200 военнослужащих в составе более широкой международной группы.
Они также рассказали, что Центральное командование США собирается создать в Израиле военно-гражданский координационный центр. Он призван помочь облегчить доставку гуманитарной помощи и материально-технического обеспечения, а также помочь в обеспечении безопасности на территории, пострадавшей от двухлетней войной.
Чиновники также заявили, что американские военные будут помогать следить за выполнением соглашения о прекращении огня и переходом к гражданскому правительству в Газе. В состав группы американских военнослужащих будут включены представители вооруженных сил Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Американские военнослужащие будут интегрировать многонациональные силы и координировать действия с израильскими силами обороны.
О конкретных задачах, которые будут выполнять войска каждой страны, чиновники ничего не сказали, но заявили, что американские военнослужащие, которые будут направлены в регион, обладают опытом в области организации работы транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерного обеспечения.
Таковы первые ставшие известными подробности о мирном плане Трампа из 21 пункта.