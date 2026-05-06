Опубликованные 5 мая 2026 года в интернете кадры показывают пожар в торговом комплексе в городе Андише к западу от Тегерана.
No Comment

Видео. Пожар в ТЦ в Иране: восемь погибших, под следствием застройщик

Последние обновления:

Восемь человек погибли и 36 получили ранения в результате крупного пожара в торговом центре под Тегераном, по которому начато уголовное расследование.

На западе столицы в торговом центре «Аргаван» вспыхнул крупный пожар. Огонь быстро охватил здание, и над районом поднялся густой черный дым. В комплексе находилось более 250 магазинов и около 50 офисов.

В среду государственное телевидение сообщило, что в результате пожара пострадали 36 человек, однако власти предупреждают, что число пострадавших может увеличиться. Спасательные службы всю ночь боролись с огнем, пытаясь взять его под контроль внутри семиэтажного здания.

Этот инцидент стал одним из самых тяжелых в Иране со времен обрушения здания «Пласко». По словам властей, пожар глубоко потряс местное сообщество; поисково-спасательные работы завершены.

После трагедии прокуратура города Шахрияр начала расследование причин возгорания. В рамках проверки возможных нарушений норм безопасности и халатности выдан ордер на арест застройщика здания. Предварительные данные указывают, что быстрому распространению огня могли способствовать легко воспламеняющиеся материалы, использованные при отделке фасада.

Хотя промышленные пожары в регионе происходят время от времени, большое число пострадавших вызвало оперативную реакцию правоохранительных органов. Правительство пообещало провести полную проверку аналогичных торговых объектов, чтобы не допустить повторения трагедии.

