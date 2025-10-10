Нобелевская премия мира присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо

Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

"Как лидер демократического движения в Венесуэле, Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время", - говорится в заявлении комитета.

Она получает Нобелевскую премию мира за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии, отмечается в тексте.

58-летняя Мачадо находится в оппозиции правительству Николаса Мадуро.

Она была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы в 2011-2014 годах и принимала участие в президентских выборах 2012 года.

Церемония награждения состоится 10 декабря.