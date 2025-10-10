Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Нобелевская премия мира присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Мачадо
Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Мачадо Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому оппозиционному политику Марии Мачадо, сообщили в Норвежском нобелевском комитете.

Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

"Как лидер демократического движения в Венесуэле, Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время", - говорится в заявлении комитета.

Она получает Нобелевскую премию мира за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии, отмечается в тексте.

58-летняя Мачадо находится в оппозиции правительству Николаса Мадуро.

Она была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы в 2011-2014 годах и принимала участие в президентских выборах 2012 года.

Церемония награждения состоится 10 декабря.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года

Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в квантовой механике

Нет, Трамп не угрожал разбомбить Норвегию, если не получит Нобелевскую премию мира