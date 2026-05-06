Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Основатель телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет

Тед Тернер выступает во время банкета по случаю вручения премии CNN World Report Contributors в Атланте 4 мая 1995 года.
Тед Тернер выступает во время банкета по случаю вручения премии CNN World Report Contributors в Атланте 4 мая 1995 года. Авторское право  John Bazemore/AP Photo
Авторское право John Bazemore/AP Photo
By Orestes Georgiou Daniel
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Тед Тернер считался пионером в новостном бизнесе, который он преобразил после запуска CNN в 1980 году.

В среду в возрасте 87 лет скончался Тед Тернер, известный предприниматель, который изменил новостной бизнес, создав телеканал CNN.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

О его смерти сообщила сама CNN со ссылкой на пресс-релиз компании Turner Enterprises.

Тернер, американский предприниматель, известный также как любитель яхтинга и филантроп, в чью империю входили и спортивные клубы, страдал от дегенеративного заболевания - деменции Леви.

Он владел профессиональными спортивными командами в Атланте, защищал Кубок Америки по яхтингу в 1977 году и пожертвовал 1 миллиард долларов благотворительным организациям ООН. Он был женат трижды, - его наиболее известной супругой была актриса Джейн Фонда.

Тернер сыграл ключевую роль в перевороте классического вещания, запустив в 1980 году Cable News Network (CNN), первую круглосуточную новостную телесеть. Канал получил всемирное признание благодаря освещению войны в Персидском заливе в 1990 и 1991 годах.

В то время как большинство других журналистов бежали из Багдада, CNN оставался, снимая события начала войны.

Корреспонденты канала вели прямые репортажи с крупнейших событий - от распада Советского Союза до подавления руководством Китая протестов на площади Тяньаньмэнь.

Его телевизионная империя вышла за рамки CNN и включала в себя спортивные и развлекательные каналы TBS и TNT, Turner Classic Movies и Cartoon Network и другие.

"Тед - гигант, на плечах которого мы стоим, и сегодня мы все воспользуемся моментом, чтобы отдать должное ему и его влиянию на нашу жизнь и мир", - говорится в заявлении Марка Томпсона, председателя и генерального директора CNN Worldwide.

"Он был и всегда будет душой CNN".

Дополнительные источники • AP, AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Умер патриарх Грузинской православной церкви Илия II

"Мешал богослужению": в США арестован журналист Дон Лемон за освещение протестов против ICE

Скончался бывший вице-президент США Дик Чейни