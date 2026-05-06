Основатель телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет

В среду в возрасте 87 лет скончался Тед Тернер, известный предприниматель, который изменил новостной бизнес, создав телеканал CNN.

О его смерти сообщила сама CNN со ссылкой на пресс-релиз компании Turner Enterprises.

Тернер, американский предприниматель, известный также как любитель яхтинга и филантроп, в чью империю входили и спортивные клубы, страдал от дегенеративного заболевания - деменции Леви.

Он владел профессиональными спортивными командами в Атланте, защищал Кубок Америки по яхтингу в 1977 году и пожертвовал 1 миллиард долларов благотворительным организациям ООН. Он был женат трижды, - его наиболее известной супругой была актриса Джейн Фонда.

Тернер сыграл ключевую роль в перевороте классического вещания, запустив в 1980 году Cable News Network (CNN), первую круглосуточную новостную телесеть. Канал получил всемирное признание благодаря освещению войны в Персидском заливе в 1990 и 1991 годах.

В то время как большинство других журналистов бежали из Багдада, CNN оставался, снимая события начала войны.

Корреспонденты канала вели прямые репортажи с крупнейших событий - от распада Советского Союза до подавления руководством Китая протестов на площади Тяньаньмэнь.

Его телевизионная империя вышла за рамки CNN и включала в себя спортивные и развлекательные каналы TBS и TNT, Turner Classic Movies и Cartoon Network и другие.

"Тед - гигант, на плечах которого мы стоим, и сегодня мы все воспользуемся моментом, чтобы отдать должное ему и его влиянию на нашу жизнь и мир", - говорится в заявлении Марка Томпсона, председателя и генерального директора CNN Worldwide.

"Он был и всегда будет душой CNN".