Рютте: НАТО работает над защитой от глушения сигналов GPS после инцидента с самолетом фон дер Ляйен

НАТО работает над тем, чтобы противодействовать помехам, которые создает Россия гражданским полетам. Об этом заявил во вторник глава организации Марк Рютте, спустя два дня после того, как у самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен появились проблемы с навигационными системами GPS в воздушном пространстве Болгарии.

Самолет благополучно приземлился, но болгарские власти изначально заявили, что подозревают, что за вмешательством стоит Россия.

Весь континент находится под "прямой угрозой со стороны россиян", - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге.

"Мы все сейчас находимся на восточном фланге, независимо от того, живете вы в Лондоне или Таллине. Могу заверить вас, что мы работаем день и ночь, чтобы этому противостоять, предотвратить и гарантировать, что они не сделают этого снова", - заявил Рютте.

Генсек НАТО Марк Рютте (слева), премьер-министр Люксембура Люк Фриден и глава Минобороны страны Юрико Бэкес на пресс-конференции, 2 сентября 2025 года AP

По словам Рютте, глушение сигналов GPS - часть кампании РФ по созданию гибридных угроз, таких как обрывы подводных кабелей электроснабжения и связи в Балтийском море и кибератака на службу здравоохранения Великобритании.

"Это не мелкие случаи. Это серьезные инциденты, которые имеют огромное влияние", - подчеркнул генсек НАТО.

Отслеживание предполагаемых российских атак

Инцидент с самолетом фон дер Ляйен называют еще одним актом "ошеломляюще безрассудной" диверсионной кампании РФ в Европе.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Запад обвинил РФ в организации десятков гибридных атак - от вандализма и поджогов до покушений на убийство.

"Угроза со стороны россиян возрастает с каждым днем. Давайте не будем наивными: однажды это может коснуться и Люксембурга, может дойти до Нидерландов", - предупредил Рютте.

"С новейшими российскими ракетными технологиями, например, разница между Литвой на линии фронта и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет 5-10 минут. Именно столько времени потребуется ракете, чтобы достичь этой части Европы", - напомнил глава НАТО.

Проверки по факту сбоя в самолете фон дер Ляйен не будет

Вместе с тем в Болгарии заявили, что не будут проводить расследование по факту блокирования системы GPS самолета фон дер Ляйен.

"В число методов ведения современных войн входит так называемая радиоэлектронная борьба, то есть вмешательство в радиочастотный спектр, что наблюдается в последние годы в зонах боевых действий... Такие вещи случаются практически ежедневно", - сказал во вторник болгарский премьер-министр Росен Желязков.

По его словам, "помехи не были следствием гибридных или киберугроз, они не были направлены на конкретный авиационный объект".

В РФ отвергли обвинения в причастности к сбою в работе навигационных систем GPS в самолете, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии.