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Суд по делу о нападении с ножом в Золингене: обвиняемый дал признательные показания

Обвиняемый в нападении с ножом в Золингене сдался полиции на следующий день после нападения
Обвиняемый в нападении с ножом в Золингене сдался полиции на следующий день после нападения Авторское право dpa
Авторское право dpa
By Euronews
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Обвиняемый Исса Х. в начале судебного процесса дал признательные показания по делу о нападении с ножом на городском фестивале в Золингене. Три человека были убиты, еще десять получили ранения.

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Обвиняемый по делу о нападении с ножом, в результате которого погибли три человека, дал признательные показания. Процесс над Иссой Х. начался во вторник в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.

В заявлении, оглашенном его адвокатами, подсудимый написал: "Я взял на себя тяжелую вину. Я готов принять приговор".

Девять месяцев назад он напал с ножом на посетителей городского "Фестиваля разнообразия" в Золингене. Федеральная прокуратура обвиняет его по трем пунктам в убийстве и десяти пунктам в покушении на убийство.

Также утверждается, что он является членом группировки "Исламское государство" и присягал ей на верность в видеороликах за несколько часов до совершения преступления вечером 23 августа 2024 года.

Процесс проходит в строго охраняемом крыле Высшего земельного суда Дюссельдорфа. На основные слушания по делу выделено 22 дня.

После теракта в Золингене канцлер Германии Фридрих Мерц, в то время председатель партии ХДС, призвал немецкое правительство к решительным действиям, чтобы предотвратить подобные теракты в будущем.

"Мы должны прекратить наивную иммиграционную политику. Необходимо следить за тем, чтобы те, кто приезжает к нам, соблюдали правила нашей страны. Если они этого не делают, им придется ее покинуть", - сказал он в интервью программе Brennpunkt телеканала ARD после нападения в Золингене.

Что произошло в Золингене 23 августа 2024 года?

Власти Золингена организовали городской праздник в честь 650-летия города, на котором ожидалось около 75 000 человек. Исса Х. прошел к сцене, где было многолюдно и нанес удары ножом нескольким находившимся рядом с ним людям.

Погибли двое мужчин (56 и 67 лет) и женщина (56 лет). Еще восемь человек получили ранения. Федеральный прокурор квалифицирует эти нападения как покушение на убийство.

27-летний обвиняемый, как утверждается, имеет связи с так называемым "Исламским государством". За несколько часов до совершения преступления он присягнул на верность ИГ в видеозаписи. Пока что он никак не прокомментировал это ни следователям, ни судье.

Принадлежность к группировке "Исламское государство"

В ходе процесса подсудимый должен дать показания по делу о нападении в Золингене. Объем обвинительного заключения федеральной прокуратуры - 95 страниц. Для оказания помощи обвиняемому назначены два государственных адвоката. Двенадцать пострадавших и родственников жертв выступают в качестве истцов.

Подсудимый также обвиняется в принадлежности к террористической организации. Как признал сам подсудимый, он хотел убить "как можно больше неверных". Через день после нападения с ножом группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку. Это было первое подобное заявление с момента нападения на рождественский рынок в Берлине в 2016 году.

Адвокат из Золингена Симон Рампп представляет интересы восьми пострадавших - как раненых, так и родственников погибших в результате нападения.

"На мой взгляд, доказательства очевидны. Следователи проделали чрезвычайно хорошую работу", - сказал он перед началом процесса. Он будет выступать за максимальное наказание, если обвинения подтвердятся.

Судебный процесс ведет Йохен Вайнгартен, представитель федерального генерального прокурора.

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Возможный приговор: пожизненное заключение

"С нашей точки зрения, он должен получить любое наказание, которое допускает закон", - заявили представители истцов перед началом процесса.

За убийство может последовать приговор в виде пожизненного заключения - это высшая мера наказания в немецком законодательстве. Это потребует признания особой тяжести вины.

Решение суда ожидается не раньше конца сентября.

Неудавшаяся депортация

В комитете по расследованию нападения в Золингене в парламенте земли Северный Рейн-Вестфалия прозвучала критика системы предоставления убежища.

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Федеральный административный судья из Лейпцига и профессор права из Дюссельдорфа Мартин Флейс заявил, что недостатки немецкого и европейского миграционного законодательства, помимо прочих факторов, "подготовили почву для нападения в Золингене".

Они "могут быть использованы в любое время для совершения новых нападений подобного характера", считает Флейс.

Согласно правилам предоставления убежища ЕС, обвиняемый в преступлении в Золингене сириец Исса Х., должен был быть депортирован в Болгарию в 2023 году. Это не удалось сделать, поскольку мужчину не смогли найти в месте проживания беженцев. Почему не была предприняты дальнейшие действия, время выясняет парламентский комитет земли Северный Рейн-Вестфалия.

Обвиняемый родом из пригорода города Дейр-эс-Сор, который был центром ИГИЛ во время гражданской войны в Сирии. Сириец перебрался из Турции в Болгарию с помощью контрабандистов и добрался до Германии в декабре 2022 года.

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