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Нападение с ножом на предприятии в Германии: один человек погиб, двое серьёзно ранены

Полиция и аварийные службы стоят на территории регионального оператора энергосистемы Überlandwerk Rhön в Мелльрихштадте, Германия, вторник 1 июля 2025 года.
Полиция и аварийные службы стоят на территории регионального оператора энергосистемы Überlandwerk Rhön в Мелльрихштадте, Германия, вторник 1 июля 2025 года. Авторское право Daniel Vogl/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Daniel Vogl/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Kieran Guilbert
Опубликовано
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По данным местной полиции, после смертельного нападения в баварском городе Мелльрихштадт был арестован 21-летний немец.

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Один человек погиб и еще двое получили серьезные ранения в результате нападения с ножом на сотрудников электросетевой компании на юге Германии во вторник.

По данным полиции, во вторник рано утром между сотрудниками компании Überlandwerke Rhön в баварском городе Мелльрихштадт произошла ссора "с применением острого предмета".

21-летний немец был арестован на месте происшествия, и опасности для общества нет, заявили власти. По их словам, нет никаких признаков того, что нападение имело политические или террористические мотивы.

"В результате нападения погибла 59-летняя женщина, двое мужчин 55 и 62 лет получили серьезные ранения", - говорится в заявлении полиции.

По сообщениям немецких СМИ, погибшая женщина получила множественные ножевые ранения верхней части тела, включая шею.

Überlandwerk Rhön GmbH — это энергокомпания, снабжающая регион Рён электроэнергией и другими энергетическими услугами. В компании работают 220 человек, в том числе 20 стажеров.

Дополнительные источники • AP

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