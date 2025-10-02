Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Эйфелева башня закрыта: по всей Франции прошли общенациональные забастовки против жесткой экономии

Доска у закрытой Эйфелевой башни во время новой волны забастовок и протестов, участники которых осуждают сокращение расходов и требуют повышения налогов на богатых, 2 октября 2025 года
Доска у закрытой Эйфелевой башни во время новой волны забастовок и протестов, участники которых осуждают сокращение расходов и требуют повышения налогов на богатых, 2 октября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Общенациональная забастовка, к которой призвали крупнейшие профсоюзы Франции, продолжила серию протестов, начавшихся на фоне политических потрясений и жарких споров по бюджету.

В четверг протестующие вышли на улицы более чем 200 городов Франции, чтобы осудить сокращение расходов и потребовать повышения налогов на богатых.

В Париже тысячи рабочих, пенсионеров и студентов начали шествие от площади Италии, а на сайте Эйфелевой башни появилось сообщение, что эта туристическая достопримечательность закрыта в связи с забастовкой.

Общенациональная забастовка, к которой призвали крупнейшие профсоюзы Франции, продолжила серию протестов, начавшихся в прошлом месяце на фоне политических потрясений и жарких споров по бюджету.

Профсоюзы призывают премьер-министра Себастьяна Лекорню отказаться от проекта бюджета, предложенного его предшественником, который включает в себя замораживание социальных выплат и меры жесткой экономии, которые, по мнению многих, еще больше подорвут покупательную способность низкооплачиваемых работников и представителей среднего класса.

Они также требуют повышения налогов на самых богатых граждан Франции.

Лекорню, назначенный в прошлом месяце, еще не раскрыл детали своих бюджетных планов и не назначил министров правительства, что ожидается в ближайшие дни.

Расколотый парламент должен обсудить законопроект о бюджете до конца года.

Демонстрант держит плакат с изображением генерального директора LVMH Бернара Арно с надписью "Б Арно использует 6 налоговых убежищ, вор" в Париже, 2 октября 2025 года.
Демонстрант держит плакат с изображением генерального директора LVMH Бернара Арно с надписью "Б Арно использует 6 налоговых убежищ, вор" в Париже, 2 октября 2025 года. AP Photo

Крах правительства

Предыдущее правительство меньшинства, возглавляемое Франсуа Байру, распалось в начале сентября, проиграв решающий вотум доверия в парламенте.

Байру предложил ряд непопулярных мер в попытке привести в порядок хрупкие государственные финансы Франции, в том числе - сделать рабочими два праздничных дня.

В прошлом году дефицит достиг 5,8% ВВП, что почти вдвое превышает установленный ЕС предел в 3%, а государственный долг составляет более 3,3 триллиона евро, или 114% экономического производства.

Новый премьер-министр Себастьен Лекорню после церемонии передачи полномочий в резиденции премьер-министра в Париже, 10 сентября 2025 года
Новоиспеченный премьер-министр Себастьен Лекорню после церемонии передачи полномочий в резиденции премьер-министра в Париже, 10 сентября 2025 г. AP Photo

Байру утверждал, что радикальные сокращения неизбежны, и предложил план по сокращению расходов на 44 миллиарда евро к 2026 году, в том числе за счет отказа от двух государственных праздников.

Софи Бине, глава профсоюза CGT, заявила в четверг: "Это первый случай, когда три дня забастовок и протестов проходят в течение месяца без правительства и бюджета. Это показывает уровень социального гнева".

"Почему мы протестуем сейчас? Потому что мы чувствуем, что именно сейчас принимаются решения, и мы хотим быть услышанными", - заявила она.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что к полудню на улицы Парижа вышли 85 000 протестующих.

SNCF, национальная железнодорожная компания, сообщила, что скоростные поезда в четверг ходили нормально, а на некоторых региональных линиях наблюдались частичные перебои.

В Париже движение метро было близким к нормальному, но многие поезда ходили с пониженной пропускной способностью.

Профсоюзные активисты используют сигнальные ракеты во время новой волны забастовок и протестов против временного правительства и сокращения расходов в Париже, 2 октября 2025 года.
Профсоюзные активисты используют сигнальные ракеты во время нового раунда забастовок и протестов против временного правительства и сокращения расходов в Париже, 2 октября 2025 года. AP Photo

Некоторые учителя и медицинские работники также присоединились к забастовке, но в целом, судя по первым данным, на призыв профсоюзов откликнулось меньше людей, чем в прошлом месяце.

По данным полиции и министерства внутренних дел, 18 сентября более 500 000 демонстрантов вышли на марш в городах Франции, включая Париж. Профсоюзы сообщили о более чем 1 миллионе бастующих и протестующих по всей стране.

Дополнительные источники • AP

