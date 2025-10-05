Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Премьер Израиля: "Европа утратила свою значимость, уступив террористам"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожимает руку президенту Дональду Трампу после пресс-конференции в Государственной столовой Белого дома, понедельник, 29 сентября 2025 г.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожимает руку президенту Дональду Трампу после пресс-конференции в Государственной столовой Белого дома, понедельник, 29 сентября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
В эксклюзивном интервью Euronews премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил позицию Европы по поводу войны в Газе и фактическое неучастие ЕС в разработке соглашения о перемирии.

Европа не участвовала в разработке плана прекращения огня между Израилем и ХАМАС, потому что "уступила палестинскому терроризму (и) радикальным исламистским меньшинствам". Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эксклюзивном интервью Euronews в воскресенье.

"Поэтому Европа, по сути, уже утратила свою значимость - она проявила огромную слабость", - сказал Нетаньяху, добавив, что именно президент США Дональд Трамп взял на себя инициативу по разработке мирного плана.

"То, что как раз-таки надо делать, - делает президент Трамп. Он представляет реалистичный мирный план, который устраняет террористические элементы, элементы, которые хотят снова продолжать войну и которые обещают повторить бойню 7 октября", - пояснил он.

Наш собеседник осудил решение 15 из 27 стран-членов ЕС признать палестинское государство, сказав, что оно "стало наградой (исламистам)".

"Европа сказала: давайте просто дадим им палестинское государство, оно станет высшей наградой для ХАМАС после самой страшной резни евреев со времён Холокоста", - сказал Нетаньяху.

По его мнению, это решение нанесло "огромный ущерб" не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку.

"Представьте себе, после 11 сентября люди сказали бы: а давайте теперь дадим государство Усаме бен Ладену и Аль-Каиде, и оно будет находиться в одной миле от Нью-Йорка...", - привёл пример израильский премьер, выразив уверенность, что такое решение "не будет способствовать миру".

"Европе следует переосмыслить ситуацию"

"Теперь эти европейские лидеры говорят: давайте ослабим Израиль до такой степени, что он будет бороться за своё выживание против ещё одного государства - Палестины, прямо на подступах к Иерусалиму, фактически внутри Иерусалима, и прямо на холмах над Тель-Авивом. Это абсурд", - подчеркнул Нетаньяху.

Глава израильского правительства выразил надежду, что европейские страны, признавшие государственность Палестины, "переосмыслят" свой поступок.

"Мы бы предпочли иметь не только хорошие отношения с Европой, но и хорошие отношения с реалистичной Европой, которая принесёт реальный мир, а не повторение ужасной войны", - сказал Нетаньяху.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с европейскими правительствами.

"Я надеюсь, что Европа изменит своё направление, переосмыслит ситуацию не только ради нас, но и ради самой себя", - заключил премьер.

Евросоюз широко приветствовал инициативу Трампа, лидеры стран-членов одобрительно высказались о плане, назвав его обнадёживающим.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что блок готов поддержать усилия, направленные на прекращение страданий мирного населения и продвижение единственного, по её мнению, жизнеспособного решения для установления мира - о двух государствах.

Недавно Брюссель объявил, что собирается приостановить преференциальный режим в торговле с Израилем и действие некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем.

Но для этого шага необходимо квалифицированное большинство голосов 27 государств-членов, в то время как неокторые, включая Германию, Италию, Венгрию и Чехию, постоянно блокируют попытки ввести поотив Израиля санкции.

