Соглашение по урегулированию конфликта в секторе Газа "очень и очень близко", заявил президент США по итогам переговоров с премьер-министром Израиля, на которых они обсуждали новый план достижения мира в на Ближнем Востоке Дональда Трампа. Выступая на пресс-конференции в Белом Доме, американский лидер назвал этот день "историческим".

Если ХАМАС примет это предложение, то это означает "освобождение всех заложников в течение 72 часов" и "окончание самой войны", - добавил он.

Трамп также заявил, что Соединённые Штаты окажут Израилю "полную поддержку” в принятии мер по разгрому группировки, если она не примет предложенное мирное соглашение. Впрочем, он выразил уверенность в том, что ХАМАС "даст положительный ответ", в противном случае, как выразился хозяин Белого дома, "Израиль завершит работу сам".

В свою очередь, израильский премьер заявил, что согласен с планом американского президента.

"Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который позволит достичь наших военных целей", — сказал Беньямин Нетаньяху, добавив, что это предусматривает "ликвидацию военного и правительственного потенциала ХАМАС", а также "гарантирует, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля".

Перед пресс-конференцией Белый дом опубликовал "Полный план президента Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа" с отметкой о том, что в случае одобрения сторон, война в анклаве немедленно прекратится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на пресс-конференции с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, 29 сентября 2025 г. AP Photo

Мирный план из 20 пунктов

Первым пунктом плана значится то, что Газа должна стать "дерадикализованной зоной, свободной от террора, которая не будет представлять угрозы для соседей". Сам анклав, по задумке Трампа, "будет перестроен на благо жителей, которые и так достаточно настрадались".

Израильские силы при этом должны отойти к "согласованной линии для подготовки к освобождению заложников". Все военные операции будут прекращены, а линии фронта "останутся замороженными до тех пор, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного вывода войск". Поле того, как боевики передадут всех заложников Израилю, тот освободит 250 заключённых и 1700 задержанных жителей Газы.

По плану, члены ХАМАС, которые сдадут оружие, будут амнистированы. Желающим покинуть Газу "будет обеспечен безопасный проезд в принимающие страны".

После принятия этого соглашения в сектор "немедленно направят гуманитарную помощь в полном объёме", распределением которой займутся ООН, Красный Полумесяц и международные организации, "никоим образом не связанные ни с одной из сторон".

Послевоенное управление Газой, по Трампу, должно быть доверено временному переходному правительству, состоящему из "квалифицированных палестинцев и международных экспертов". А надзор за ним должен осуществлять так называемый "Совет мира" во главе с самим президентом США (его состав огласят позже, но Белый дом указал одним из членов бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра).

Сам Блэр сразу после публикации сделал заявление, назвав план "смелым и разумным", "дающим наилучшие шансы положить конец двухлетней войне".

Инициативу приветствовал и французский лидер Эммануэль Макрон. "У ХАМАС нет другого выбора, кроме как немедленно освободить всех заложников и следовать этому плану", - написал он в своём аккаунте на сайте Х.

Информагентство AP сообщает, ссылаясь на свои источники, что премьер-министр Катара и глава разведки Египта уже представили предложение Трампа участникам переговоров с ХАМАС, которые сейчас “тщательно” изучают его.

Дым поднимается после израильского военного удара в городе Газа, 26 сентября 2025 года AP Photo

Извинения за удары по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принёс официальные извинения Катару за гибель катарского гражданина при авиаударе по Дохе, целью которого была делегация ХАМАС.

"В качестве первого шага премьер-министр Нетаньяху выразил своё глубокое сожаление по поводу того, что в результате ракетного удара Израиля по целям ХАМАС в Катаре погиб катарский военнослужащий", - говорится в заявлении Белого дома.

"Он также выразил сожаление, что, нанеся удар по руководству ХАМАС во время переговоров о заложниках, Израиль нарушил суверенитет Катара, и подтвердил, что в будущем Израиль больше не будет совершать подобных атак", - добавляется в нём.

По меньшей мере пять представителей руководства группировки были убиты в результате удара 9 сентября, который вызвал возмущение международного сообщества. Это была первая атака Израиля на Катар, ключевого посредника в переговорах о прекращении огня.

Последствия израильского удара по зданию, в котором размещалось политическое руководство ХАМАС в Дохе, 10 сентября 2025 г. AP Photo

Тем временем Рияд Мансур, посол Палестины в ООН, заявил, что палестинские чиновники готовы работать с Трампом и арабскими странами, чтобы положить конец войне.

"Давайте не будем медлить ни минуты и сделаем всё необходимое для того, чтобы справедливый мир пришёл на смену сегодняшней невыносимой реальности", - сказал Мансур на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

Война началась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на юг Израиля, убив около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями.

Боевики взяли в заложники 251 человека, включая стариков, женщин и детей, и в настоящее время удерживает 48, из которых 20, как предполагается, ещё живы. Последующее израильское наступление привело к гибели по меньшей мере 66 000 палестинцев, по данным подконтрольному ХАМАС министерству здравоохранения Газы, которое при подсчётах не делает различий между боевиками и мирными жителями.