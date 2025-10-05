Израиль и ХАМАС готовятся к переговорам о перемирии в секторе Газа

РЕКЛАМА

Израиль и ХАМАС готовятся к непрямым переговорам о прекращении огня. Они начнутся в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник.

Группировка частично согласилась с мирным планом, разработанным Дональдом Трампом. Именно его пункты - об обмене заложников, находящихся в плену у боевиков, на заключённых палестинцев из израильских тюрем - и будут в основном обсуждать делегации, сообщает министерство иностранных дел Египта.

Ранее президент США призвал Израиль прекратить бомбардировки анклава для начала реализации сделки. В ЦАХАЛ заявили о переходе от наступления к обороне.

По данным чиновников, беседовавших с AP, к переговорам присоединится Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Надежды крепнут

Родные заложников собрались у резиденции израильского премьера в Иерусалиме с призывами к властям своей страны, а также к американскому президенту довести начатое до конца и добиться освобождения людей, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Они выразили надежду, на то, что о сделке по прекращению огня в анклаве объявят уже на этой неделе, о чём обмолвился Беньямин Нетаньяху.

В интервью Euronews он сказал, что именно на ХАМАС сейчас "возлагается ответственность" за принятие условий соглашения, предложенного Дональдом Трампом.

По его плану из 20 пунктов, представленному несколько дней назад, группировка должна немедленно освободить всех оставшихся в Газе 48 заложников.

"Мы не можем допустить, чтобы такое историческое соглашение снова было принесено в жертву", - сказал Мишель Илуз, отец 26-летнего Гая Илуза, который был похищен на музыкальном фестивале Supernova 7 октября.

Уди Горен, двоюродный брат заложника Таля Хайми, обратился к Трампу, заявив, что сейчас "самый ответственный момент из всех, что были". "Предложение очень чёткое: все заложники должны быть освобождены в течение первых 72 часов", - сказал Горен.

По плану Трампа, ХАМАС также должен отказаться от власти в палестинском анклаве и сдать оружие. Взамен Израиль прекратит наступление и выведет войска, освободит палестинских заключённых и разрешит ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.

Взрывы гремят

Израиль тем не менее продолжил наносить удары по сектору в воскресенье, сетуют палестинские жители. В больнице "Шифа" сообщили, что в результате погибли по меньшей мере восемь человек.

"Хотя некоторые бомбардировки в секторе Газа фактически прекратились, на данный момент никакого перемирия нет", - сказала журналистам пресс-секретарь израильского правительства Шош Бадросян.

Она также добавила, что Нетаньяху находится в "регулярном контакте" с Трампом, и что переговоры в Египте "ограничатся максимум несколькими днями, без допущения манёвров со стороны ХАМАС, которые могут затянуть переговоры".

Дым поднимается после израильского военного удара по городу Газа, как видно из центральной части сектора Газа, воскресенье, 5 октября 2025 года. AP Photo

"Мы на грани и гадаем, кто и как умрет - от удара или от голода", - говорит Махмуд Хашем, местный житель, нашедший укрытие в палатке в городе Газа.

"Мы очень надеемся, что план прекращения огня будет реализован, и мы сможем вернуться к нормальной жизни после двух лет войны. К сожалению, сегодня мы снова увидели многочисленных жертв", - сказал ещё один житель анклава.

Как заверил Нетаньяху, если ХАМАС откажется принять сделку в полном объёме, Израиль всё равно завершит начатое "более жёстким" - военным путём.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что нынешняя ситуация "ближе всего к тому, чтобы все заложники были освобождены". Но он предупредил, что "есть много возможностей для тех, кто хочет сорвать этот процесс".