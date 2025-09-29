РЕКЛАМА

Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" освободило гражданина США, который девять месяцев содержался в афганской тюрьме, в рамках соглашения сторон об обмене заключёнными нормализации отношений.

По словам представителей талибов, речь идёт об Амире Амири, который по неизвестной причине был взят под стражу в Афганистане в декабре прошлого года. как сообщается, он уже передан американской стороне.

Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал освобождение Амири, заявив, что это свидетельствует о решимости администрации Трампа защищать американских граждан от неправомерного задержания в иностранных государствах.

Ранее, 5 сентября Дональд Трамп издал указ, который ввел новые "последствия для тех, кто неправомерно задерживает американцев за рубежом".

"Хотя это важная подвижка, в Афганистане несправедливо задерживают всё больше американцев. Президент Трамп не успокоится, пока все наши пленные граждане не вернутся домой", - добавил Рубио.

Переговоры велись при посредничестве Катара, который уже способствовал освобождению четырёх американских подданных в этом году.

На прошлой неделе Доха также помогла добиться освобождения британской пары, которая несколько месяцев пробыла под арестом по неоглашённым обвинениям.

Ахмад Хабиби, брат Махмуда Хабиби, гражданина США, которого талибы удерживают более трёх лет, сказал, что он и его семья были рады услыышать известие об Амири, и они по-прежнему надеются, что Махмуд также вернётся домой.

Махмуд Хабиби, американский бизнесмен афганского происхождения, работал подрядчиком в кабульской телекоммуникационной компании и пропал в 2022 году. ФБР и его семья уверены, что его похитили талибы, но те отрицают обвинения.

Гражданин США Амир Амири (второй слева) перед посадкой на самолёт в Кабуле, Афганистан, в воскресенье, 28 сентября 2025 года, после освобождения из афганской тюрьмы. AP/AP

Пока неясно, что получит правительство талибов в обмен на освобождение граждан США, но у Афганистана множество потребностей.

Страна переживает серьёзный финансовый кризис, разгул инфляции, высокий уровень безработицы и тяжелейший кризис стоимости жизни.

Средства международной помощи, поступившие туда после вторжения США в 2001 году, на исходе, особенно после землетрясения, произошедшего 31 августа в северо-восточной провинции Кунар, в результате которого погибли не менее 2 000 человек и были разрушены тысячи домов.

Афганистан также остается в центре внимания Трампа, который недавно заявил, что хочет вернуть под контроль американских сил авиабазу Баграм из-за её стратегической важности.

"Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто ее построил, - Соединённым Штатам Америки, - произойдут плохие события!!!" написал тогда хозяин Белого дома в своём посте на сайте Truth Social.

Однако талибы отвергли требование Трампа, заявив, что база находится на их территории и принадлежит им, и призвав его придерживаться политики "реализма и рациональности".