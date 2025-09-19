Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Талибы запретили книги, написанные женщинами, в афганских университетах

Талибы устроили празднование четвёртой годовщины вывода американских войск, 15 августа 2025 года.
Талибы устроили празднование четвёртой годовщины вывода американских войск, 15 августа 2025 года. Авторское право  AP
Авторское право AP
By Estelle Nilsson-Julien
Опубликовано
Всего в чёрный список вошли почти 680 книг "антишариатского содержания": 140 были написаны женщинами, а 310 – иранскими авторами или издателями.

Талибы исключили из программ афганских университетов 140 книг, написанных женщинами, в соответствии с новыми правилами преподавания, опубликованными в конце августа.

Под запрет попали учебники и пособия, написанные и мужчинами. Среди 679 наименований из чёрного списка – 310 книг иранских авторов или издательств.

В письме, адресованном афганским университетам, заместитель директора по научной работе Министерства высшего образования Зиаур Рахман Арюби заявил, что группа "религиозных учёных и экспертов" пришла к выводу, что попавшие под запрет книги нарушают талибскую интерпретацию законов шариата.

По словам Арюби, книжная продукция оценивалась на предмет "идеологического, культурного, религиозного и научного" содержания.

В беседе с "Би-би-си" один из членов книжной комиссии заявил, что запрет на книги, написанные иранцами или изданные в Иране, является частью попытки "предотвратить проникновение иранского контента" в учебные программы Афганистана.

Письмо также предписывает университетам отменить 18 университетских курсов, которые "противоречат" религиозным законам, добавив, что ещё более 200 "проблемных" предметов находятся на рассмотрении.

После возвращения к власти в августе 2021 года правительство талибов установило удушающий контроль над жизнью женщин, в частности, с помощью так называемых законов о нравственности, которые запрещают им показываться вне дома.

Related

В среду международные правозащитные организации отметили четырёхлетнюю годовщину административного запрета на доступ женщин к среднему образованию, который был введён после захвата Афганистана талибами, когда войска НАТО и США были выведены из страны по окончании двадцатилетней войны.

Несмотря на жёсткое подавление прав человека, талибы стремятся добиться международного признания, одновременно обеспечивая соблюдение своей интерпретации исламского права.

В июле Россия стала первой в мире страной, официально признавшей правительство талибов.

