Талибы запретили книги, написанные женщинами, в афганских университетах

Талибы исключили из программ афганских университетов 140 книг, написанных женщинами, в соответствии с новыми правилами преподавания, опубликованными в конце августа.

Под запрет попали учебники и пособия, написанные и мужчинами. Среди 679 наименований из чёрного списка – 310 книг иранских авторов или издательств.

В письме, адресованном афганским университетам, заместитель директора по научной работе Министерства высшего образования Зиаур Рахман Арюби заявил, что группа "религиозных учёных и экспертов" пришла к выводу, что попавшие под запрет книги нарушают талибскую интерпретацию законов шариата.

По словам Арюби, книжная продукция оценивалась на предмет "идеологического, культурного, религиозного и научного" содержания.

В беседе с "Би-би-си" один из членов книжной комиссии заявил, что запрет на книги, написанные иранцами или изданные в Иране, является частью попытки "предотвратить проникновение иранского контента" в учебные программы Афганистана.

Письмо также предписывает университетам отменить 18 университетских курсов, которые "противоречат" религиозным законам, добавив, что ещё более 200 "проблемных" предметов находятся на рассмотрении.

После возвращения к власти в августе 2021 года правительство талибов установило удушающий контроль над жизнью женщин, в частности, с помощью так называемых законов о нравственности, которые запрещают им показываться вне дома.

В среду международные правозащитные организации отметили четырёхлетнюю годовщину административного запрета на доступ женщин к среднему образованию, который был введён после захвата Афганистана талибами, когда войска НАТО и США были выведены из страны по окончании двадцатилетней войны.

Несмотря на жёсткое подавление прав человека, талибы стремятся добиться международного признания, одновременно обеспечивая соблюдение своей интерпретации исламского права.

В июле Россия стала первой в мире страной, официально признавшей правительство талибов.