Талибы запретили книги, написанные женщинами, в афганских университетах

Всего в чёрный список вошли почти 680 книг "антишариатского содержания": 140 были написаны женщинами, а 310 – иранскими авторами или издателями.
Талибы исключили из программ афганских университетов 140 книг, написанных женщинами, в соответствии с новыми правилами преподавания, опубликованными в конце августа.
Под запрет попали учебники и пособия, написанные и мужчинами. Среди 679 наименований из чёрного списка – 310 книг иранских авторов или издательств.
В письме, адресованном афганским университетам, заместитель директора по научной работе Министерства высшего образования Зиаур Рахман Арюби заявил, что группа "религиозных учёных и экспертов" пришла к выводу, что попавшие под запрет книги нарушают талибскую интерпретацию законов шариата.
По словам Арюби, книжная продукция оценивалась на предмет "идеологического, культурного, религиозного и научного" содержания.
В беседе с "Би-би-си" один из членов книжной комиссии заявил, что запрет на книги, написанные иранцами или изданные в Иране, является частью попытки "предотвратить проникновение иранского контента" в учебные программы Афганистана.
Письмо также предписывает университетам отменить 18 университетских курсов, которые "противоречат" религиозным законам, добавив, что ещё более 200 "проблемных" предметов находятся на рассмотрении.
После возвращения к власти в августе 2021 года правительство талибов установило удушающий контроль над жизнью женщин, в частности, с помощью так называемых законов о нравственности, которые запрещают им показываться вне дома.
В среду международные правозащитные организации отметили четырёхлетнюю годовщину административного запрета на доступ женщин к среднему образованию, который был введён после захвата Афганистана талибами, когда войска НАТО и США были выведены из страны по окончании двадцатилетней войны.
Несмотря на жёсткое подавление прав человека, талибы стремятся добиться международного признания, одновременно обеспечивая соблюдение своей интерпретации исламского права.
В июле Россия стала первой в мире страной, официально признавшей правительство талибов.