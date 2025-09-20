Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Британская пара, которую удерживали талибы, возвращается на родину

Питер и Барби Рейнольдс с дочерью и другими людьми в президентском зале старого аэропорта Дохи, Катар, 19 сентября 2025 года.
Питер и Барби Рейнольдс с дочерью и другими людьми в президентском зале старого аэропорта Дохи, Катар, 19 сентября 2025 года. Авторское право  Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
Питер и Барби Рейнольдс, удерживавшиеся талибами так как якобы нарушили закон, получили возможность вернуться в Великобританию при посредничестве Катара

Пожилая британская пара в субботу вернулась в Великобританию после освобождения из 7-месячного заключения в Афганистане.

Переговоры на высоком уровне между Великобританией и талибами при посредничестве Катара были высоко оценены семьей и стали напоминанием о ценности дипломатии в снижении напряженности во время конфликтов.

"Этот опыт напомнил нам о силе дипломатии, сочувствия и международного сотрудничества. Мы бесконечно благодарны правительствам Катара и Великобритании за то, что они поддержали нас в это трудное время. Спасибо, что вернули нам нашу семью", - сказала Сара Энтвистл, дочь британской пары.

Имеющие афганское гражданство, 80-летний Питер Рейнольдс и его 76-летняя жена Барби прожили там почти два десятилетия. Они прилетели в Великобританию в субботу после воссоединения с дочерью в Катаре. В Дохе Энтвистл встретилась с родителями после долгого перерыва, когда они вышли из самолета.

"Мы продолжим путь посредничества и дипломатии"

"На самом деле, наше правительство постоянно прилагает усилия, чтобы сохранить нашу политику помощи в освобождении заложников, посредничества и дипломатии", - сказал Мирдеф Али аль-Кашути, исполняющий обязанности временного поверенного в делах посольства Катара в Кабуле. Он добавил, что Катар очень благодарен Афганистану и Великобритании за их сотрудничество, позволившее завершить это дело таким образом.

По словам катарских чиновников, их страна будет продолжать содействовать миру и стабильности во всем мире, поскольку по-прежнему привержена этому пути, на котором, как они утверждают, ясно видно, что посредничество работает, когда обе стороны готовы прийти к соглашению.

"Для нас это очень хороший момент, чтобы выразить свою признательность и убедиться, что именно так мы должны относиться к проблемам и конфликтам и решать их с помощью диалога, хороших манер, а также мирных решений", - сказал Аль-Кашути.

Пара хочет вернуться в Афганистан, когда это будет возможно

"Мы с нетерпением ждем возможности вернуться в Афганистан, если это будет возможно", - сказала Барби Рейнольдс агентству "Франс Пресс" в аэропорту Кабула.

Их сын Джонатан Рейнольдс также выразил "безмерную благодарность" тем, кто участвовал в освобождении его родителей.

Талибы, задержавшие пару по дороге домой 1 февраля, заявили, что они нарушили афганские законы. Но точную причину их задержания исламистская группировка так и не назвала. Британцы были освобождены после судебного разбирательства

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высоко оценил "жизненно важную роль", которую сыграл Катар в обеспечении освобождения пожилой пары.

