"Молдавский народ высказался. Результаты воскресных выборов очевидны: молдаване едины в своём стремлении к миру, демократии и Европе, а также в готовности мужественно их защищать", - сказала президент Молдавии Майя Санду, чья партия победила на парламентских выборах в воскресенье 28 сентября.

"Это не просто победа одной партии, а победа Молдавии. Европейский путь - это наш путь в будущее", - написала она на своей странице в X.

Однако проевропейской политической партии "Действие и солидарность" (PAS), которая находится у власти с 2021 года, победа далась вовсе не легко. Она набрала 50,2 % голосов, по результатам подсчёта всех бюллетеней. Предполагается, что PAS сохранит абсолютное большинство в парламенте, получив 55 из 101 места по сравнению с 63 местами в уходящем созыве.

Главный соперник PAS, пророссийский "Патриотический избирательный блок" (BEP) набрал 24,17 % голосов. Далее следует проевропейское, но дружественное России движение "Альтернатива", которое призывало голосовать против правящей партии и набрало 7,96 % голосов избирателей.

"Мы показали всему миру, что мы мужественны и достойны, что мы не позволили себя запугать", - заявила Майя Санду на пресс-конференции.

Игорь Гросу, лидер PAS, приветствовал достижение "проевропейского парламентского большинства", поблагодарив сограждан за доверие.

"Европа, демократия и свобода"

Итоги выборов, которые назывались "историческими", "судьбоносными" и на долгие года определяющими путь следования республики, приветствовали в Европе.

"Несмотря на попытки вмешательства и давления, выбор молдавского народа был решительно подтверждён. Франция поддерживает Молдавию - её европейский проект, её стремлении к свободе и суверенитету", - написал Эммануэль Макрон.

"Ничто не может остановить народ, который выбирает демократию и свободу. Даже отчаянные попытки иностранного вмешательства. Франция приветствует суверенный выбор молдавского народа, который подтвердил своё желание повернуться лицом к Европе", - заверил Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Молдавию. "Никакие попытки посеять страх или раскол не смогли поколебать вашу решимость. Вы чётко сделали свой выбор: Европа, демократия, свобода", - сказала она, добавив, что дверь в Европейский союз открыта: "Мы будем с вами на каждом шагу".

Антониу Кошта, председатель Европейского совета, отметил послание молдавского народа, которое он назвал "ясным и недвусмысленным". "Они выбрали демократию, реформы и европейское будущее, несмотря на давление и вмешательство России".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также выразила удовлетворение тем, что у Молдавии и ЕС теперь общее будущее. "Несмотря на значительные усилия России по распространению дезинформации и покупке голосов, никакая сила не может остановить народ, решительно настроенный жить в условиях свободы", - написала она.

Результаты выборов - это также сигнал надежды для Украины, которая уже более трёх лет находится в состоянии войны с Россией. "Эти выборы показали, что дестабилизирующая деятельность России терпит крах, а проевропейская Молдавия выигрывает", - написал Владимир Зеленский в Telegram.

"Подрывная деятельность России, постоянная дезинформация - всё это не сработало. Важно, что Молдова смогла эффективно защититься от угроз, с помощью всех, кто её поддерживал", - написал украинский президент.

Оппозиция оспаривает итоги выборов

На протяжении всей кампании выборы сопровождались обвинениями во вмешательстве со стороны Москвы, которая всегда отрицала свою роль.

В пятницу пророссийская партия "Сердце Молдовы" была запрещена к деятельности на двенадцать месяцев и была вынуждена сняться с выборов в законодательный орган. Запрет был наложен Министерством юстиции после обысков у членов партии в начале этого месяца, которые привели к обвинениям в подкупе голосов, незаконном финансировании и отмывании денег.

Несколькими днями ранее молдавские власти провели 250 обысков и арестовали более 70 человек в рамках расследования предполагаемого плана России по подстрекательству к "массовым беспорядкам" и дестабилизации обстановки в стране в преддверии выборов.

Игорь Додон, один из лидеров пророссийского альянса "Патриотический избирательный блок", выступил с аналогичным заявлением в воскресенье. Он объявил, что подал в Центральную избирательную комиссию документы, которые могут свидетельствовать о нарушениях в ходе голосования. "Действие и справедливость держится у власти благодаря голосам диаспоры", - сказал он, имея в виду большое количество молдаван, живущих в Европе.

Он также попросил своих сторонников собраться на демонстрацию против результатов голосования. Акция с участием примерно 300 человек прошла у здания парламента в столице.

Москва, в свою очередь, утверждает, что сотни тысяч молдаван, проживающих в России, не были допущены к голосованию, так как по ту сторону границы работали всего два избирательных участка. По словам Игоря Додона, более 200 000 человек, проживающих в Приднестровье, пророссийском сепаратистском регионе, были лишены права голоса.

Майя Санду отвергает эти обвинения. "Мы сделали всё возможное для создания условий с тем, чтобы жители Приднестровья, которые действительно участвовали в избирательном процессе [...], пришли и проголосовали, и они смогли это сделать", - сказала она.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая направила в Молдавию миссию наблюдателей, заявила, что выборы были конкурентными, несмотря на некоторые нарушения. Они продемонстрировали "высокий уровень приверженности демократии в условиях беспрецедентных гибридных угроз [со стороны] России", сказала Паула Кардосо, сокоординатор миссии ОБСЕ.