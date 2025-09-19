Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Внеочередные выборы в Республике Молдова: жители Приднестровья говорят о неопределенности

Люди проходят мимо рекламного щита с изображением первого космонавта Юрия Гагарина в Тирасполе, столице отделившегося от России региона Приднестровье в Молдове
Люди проходят мимо рекламного щита с изображением первого космонавта Юрия Гагарина в Тирасполе, столице отделившегося от России региона Приднестровье в Молдове Авторское право  Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
By Anatol Câșlaru
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Результаты решающих внеочередных парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, повлияют на процесс вступления Республики Молдова в ЕС на фоне войны России в Украине.

РЕКЛАМА

28 сентября граждане Республики Молдова придут голосовать на важнейшие внеочередные парламентские выборы, которые определят будущее страны.

Выборы проходят в решающий момент для Молдавии, страны-кандидата на вступление в ЕС, которая оказалась в непосредственной близости от российской войны в Украине, подвергаясь шквалу гибридных атак со стороны Москвы.

Президент Майя Санду призвала к проведению внеочередных выборов после того, как прозападное правительство премьер-министра Дорина Речана распалось в прошлом месяце в результате вотума недоверия.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о напряженной борьбе между проевропейскими и пророссийскими политическими силами, а значит, каждый голос будет иметь значение.

Особое значение имеют голоса молдаван, проживающих в Приднестровье, пророссийской территории, которая провозгласила одностороннюю и непризнанную международным сообществом независимость после короткой войны в 1992 году.

Власти готовят 12 специальных избирательных участков вдоль административной границы для этих граждан. Ожидается, что явка составит около 30 000 человек, что аналогично прошлогодним президентским выборам.

На президентских выборах 2024 года 80% приднестровских избирателей поддержали дружественного России независимого кандидата Александра Стояногло, поддерживаемого социалистами, а 20% проголосовали за действующего президента Майю Санду, выступающую за Евросоюз.

Исход этих выборов не является само собой разумеющимся. По мнению социолога Михая Бологана, голосование в регионе имеет больше нюансов, чем кажется.

"Мы говорим о значительном количестве, но предыдущие выборы показывают, что не только левые кандидаты получают голоса из Приднестровья, но даже ПАС (Партия действия и солидарности) и даже некоторые унионистские партии смогли это сделать", - сказал Бологан.

"Так что голосование, вероятно, немного повлияет на ситуацию в пользу левой партии... но оно также даст несколько голосов ПАС".

Власти Молдавии привели полицию в состояние боевой готовности, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу избирательных участков в день выборов.

С 1992 года Москва держит в Приднестровье около 1500 военнослужащих, выполняющих функции миротворцев.

Голоса с границы

Независимо от своего мнения, жители Приднестровья выражают общее чувство неопределенности.

Один человек сказал, что он предпочитает средний путь для страны. "Это должно быть и с ними, и с другими", - сказал он в интервью Euronews, имея в виду ЕС и Россию. "Это лучший вариант, чтобы мы могли продавать и покупать все".

Что касается самопровозглашенного анклава, то он высказался однозначно: "Он не должен быть (отдельным), потому что когда-то была одна Молдова, не было Приднестровья".

Related

Другой житель не определился с участием. "Я, конечно, не планировал голосовать, но если у меня будет время, я проголосую", - сказал он.

На вопрос, за что бы он проголосовал, он ответил: "Наверное, за какие-то перемены... за мир и покой, за что-то хорошее. В последнее время, кажется, много плохих новостей. Я хочу чего-то хорошего".

Другие выразили глубокий цинизм в отношении политического процесса. "Изменений не будет, это 100%", - заявил один из жителей Приднестровья.

"Я не знаю, какой путь они выберут, но он не будет хорошим... За более чем 30 лет ничего не было сделано, и ничего не будет сделано сейчас".

Поделиться статьей Комментарии

