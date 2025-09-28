Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Два человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в мормонской церкви в Мичигане

Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию вдоль МакКэндлиш-роуд рядом со стрельбой, произошедшей в церкви Иисуса Христа Святых последних дней, в воскресенье, 28 сентября 2025 года, в Гранд-Бланке.
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию вдоль МакКэндлиш-роуд рядом со стрельбой, произошедшей в церкви Иисуса Христа Святых последних дней, в воскресенье, 28 сентября 2025 года, в Гранд-Бланке. Авторское право  Jose Juarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Jose Juarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В американском городе Гранд-Блан в штате Мичиган утром 28 сентября произошла стрельба в мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По предварительным данным, два человека погибли, восемь ранены. Стрелявший убит.

РЕКЛАМА

Утром в воскресенье в мормонской церкви в американском штате Мичиган произошла стрельба, после чего в здании возник пожар.

Глава местной полиции сообщил журналистам, что 40-летний мужчина протаранил на автомобиле ворота церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Блан, где собрались сотни людей. Затем он вышел из машины и открыл беспорядочную стрельбу.

По предварительным данным, он также поджёг церковь. Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего, сказал шеф полиции.

Пламя и дым были видны в течение нескольких часов, прежде чем пожар был потушен. После этого спасатели начали пробираться через обугленные обломки.

Пожарные у церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Гранд-Блан, штат Мичиган, 28 сентября 2025 года.
Пожарные у церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Гранд-Блан, штат Мичиган, 28 сентября 2025 года. AP

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер заявила, что ее сердце разрывается от боли за общину Гранд-Блана.

"Насилие в любом месте, особенно в храме, неприемлемо", - сказала глава штата.

Мотив нападавшего выясняется

В полиции сообщили, что выясняют мотивы, по которым мужчина мог совершить нападение на храм. В доме подозреваемого в соседнем Бертоне ведется обыск.

Президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что его проинформировали о стрельбе, и похвалил ФБР, которое, по словам местных властей, направило в район около 100 своих сотрудников.

"Меня проинформировали об ужасной стрельбе в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Блан в Мичигане, - написал американский лидер. - ФБР немедленно прибыло на место, будет играть ведущую роль в расследовании на федеральном уровне и в полной мере оказывать содействие должностным лицам штата и местным властям".

Пожар в церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Гранд-Блан, 28 сентября 2025 года
Пожар в церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Гранд-Блан, 28 сентября 2025 года Julie J, @Malkowski6April/AP

Храм расположен рядом с жилыми кварталами и церковью Свидетелей Иеговы.

Город Гранд-Блан, население которого составляет около 8 тысяч человек, находится примерно в ста километрах к северу от Детройта.

Стрельба произошла на следующее утро после того, как Рассел М. Нельсон, старейший руководитель церкви Иисуса Христа Святых последних дней, скончался на 101-м году жизни. Следующим ее главой должен стать Даллин Оукс.

Поделиться статьей Комментарии

