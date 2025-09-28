В американском городе Гранд-Блан в штате Мичиган утром 28 сентября произошла стрельба в мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По предварительным данным, два человека погибли, восемь ранены. Стрелявший убит.
Утром в воскресенье в мормонской церкви в американском штате Мичиган произошла стрельба, после чего в здании возник пожар.
Глава местной полиции сообщил журналистам, что 40-летний мужчина протаранил на автомобиле ворота церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Блан, где собрались сотни людей. Затем он вышел из машины и открыл беспорядочную стрельбу.
По предварительным данным, он также поджёг церковь. Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего, сказал шеф полиции.
Пламя и дым были видны в течение нескольких часов, прежде чем пожар был потушен. После этого спасатели начали пробираться через обугленные обломки.
Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер заявила, что ее сердце разрывается от боли за общину Гранд-Блана.
"Насилие в любом месте, особенно в храме, неприемлемо", - сказала глава штата.
Мотив нападавшего выясняется
В полиции сообщили, что выясняют мотивы, по которым мужчина мог совершить нападение на храм. В доме подозреваемого в соседнем Бертоне ведется обыск.
Президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что его проинформировали о стрельбе, и похвалил ФБР, которое, по словам местных властей, направило в район около 100 своих сотрудников.
"Меня проинформировали об ужасной стрельбе в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Блан в Мичигане, - написал американский лидер. - ФБР немедленно прибыло на место, будет играть ведущую роль в расследовании на федеральном уровне и в полной мере оказывать содействие должностным лицам штата и местным властям".
Храм расположен рядом с жилыми кварталами и церковью Свидетелей Иеговы.
Город Гранд-Блан, население которого составляет около 8 тысяч человек, находится примерно в ста километрах к северу от Детройта.
Стрельба произошла на следующее утро после того, как Рассел М. Нельсон, старейший руководитель церкви Иисуса Христа Святых последних дней, скончался на 101-м году жизни. Следующим ее главой должен стать Даллин Оукс.