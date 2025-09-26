Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Кипр получил оценку месторождений газа. Его у острова много

Судно Ocean Investigator пришвартовано в крупнейшем кипрском порту Лимассол в восточной части Средиземного моря на острове Кипр, среда, 14 марта 2018 года.
By Symela Touchtidou и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано
Власти Кипра заявили о важности скорейшего освоения природных ресурсов в интересах населения.

Американская компания ExxonMobil оценила суммарные запасы природного газа на месторождениях "Пегас" и "Глафкос" в исключительной экономической зоне Кипра в 255 миллиардов кубометров максимум. Эти данные озвучил вице-президент компании Джон Ардил на встрече с президентом Никосом Христодулидисом в Нью-Йорке, куда кипрский лидер прилетел для участия в Генассамблее ООН. По словам главы пресс-службы кипрского правительства Константиноса Летимбиотиса, Христодулидис призвал ExxonMobil начать освоение кипрских месторождений как можно скорее. Он уточнил, что стороны озвучат план действий в ближайшее время.

Кипрские власти рассчитывают, что добыча собственного газа поможет снизить стоимость электроэнергии для населения, укрепить энергетическую независимость острова и привлечет новых инвесторов.

Одно из первых месторождений газа на Кипре, "Афродита", было открыто на Кипре 13 лет назад, но страна пока так и не начала добычу - в том числе из-за опасений негативной реакции Турции и проблем с инфраструктурой доставки.

