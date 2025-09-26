Associated Press: Иран, возможно, провел необъявленное ракетное испытание

РЕКЛАМА

Иран, вероятно, провёл незаявленное ракетное испытание на своём космодроме имени Имама Хомейни. К такому выводу пришли специалисты агентства Associated Press, проанализировав спутниковые снимки. Это, по их мнению, подчёркивает стремление Тегерана сохранить свою программу вооружений, несмотря на 12-дневную войну с Израилем в июне.

Иран официально не признал проведение испытания на прошлой неделе на площадке, где проводились и другие крупные запуски в рамках гражданской космической программы страны. Однако один из депутатов иранского парламента заявил, не предоставив доказательств, что Тегеран испытал межконтинентальную баллистическую ракету.

Тест и само заявление вызывают опасения, что Иран может пытаться расширить радиус действия своих ракет, поскольку напряжённость остаётся высокой в ​​преддверии санкций ООН, которые, вероятно, будут вновь введены в эти выходные из-за ядерной программы Тегерана. Кроме того Иран также ремонтирует ракетные объекты, по которым ударили израильтяне.

"Успехи Израиля в 12-дневной войне против иранских ракетных атак убедили Тегеран в важности разработки новых баллистических ракет и их качественно улучшенных версий", - заявил Бехнам Бен Талеблу, аналитик вашингтонского Фонда защиты демократий. Этот аналитический центр давно критикует Иран и находится под санкциями Тегерана.

Следы на стартовой площадке

18 сентября иранские пользователи социальных сетей опубликовали фотографии неба над провинцией Семнан, на которых, по всей видимости, виден инверсионный след ракеты на закате. Иранские официальные лица и государственные СМИ не сообщили о причине его появления.

На спутниковых снимках, сделанных ранее Planet Labs PBC, видна круглая площадка космодрома Имама Хомейни, расположенного примерно в 230 километрах к юго-востоку от столицы Ирана, Тегерана, в районе Семнан. Она окрашена в синий цвет, окаймлённый красными, белыми и зелёными линиями - цветами иранского флага.

Однако на спутниковых снимках, сделанных после 18 сентября, площадка выглядела обесцвеченной, хотя это не было полностью видно до более подробного снимка Planet, запрошенного агентством Associated Press в минувшую среду. На этом снимке видны значительные следы поджогов, рисунок которых напоминает поджоги, оставшиеся на площадке после прошлых запусков. При запуске ракет пламя из двигателей падает на площадки.

Фабиан Хинц, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, занимающийся изучением ракет, заявил, что масштаб поджогов позволяет предположить, что Иран запустил твёрдотопливную ракету, поскольку такие следы оставляют горящие частицы оксида алюминия.

По его словам, отметки, направленные с севера на юг, указывают на то, что для отвода пламени также использовался дефлектор.

Заявление о межконтинентальной баллистической ракете

Депутат иранского парламента Мохсен Зангане, выступая по иранскому государственному телевидению, заявил, что Исламская Республика в четверг запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Он назвал это признаком силы Ирана перед лицом вызовов со стороны Израиля и Запада.

"Мы не отказались от обогащения (ядерного) материала, не передали уран противнику и не отступили от своих позиций по ракетам, - заявил Зангане, член бюджетного комитета парламента от иранской провинции Хорасан-Резави. - Мы испытали одну из самых современных ракет страны, которая до сих пор, так сказать, не проходила испытания, и это испытание прошло успешно".

Зангане не уточнил, откуда он взял эту информацию, и не предоставил никаких доказательств в подтверждение. Иранские парламентарии и раньше делали преувеличенные заявления.

Межконтинентальные баллистические ракеты обычно имеют дальность более 5500 километров. Это значительно превышает дальность, разрешенную верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, которая составляет 2000 километров.

Дальность в 2000 километров охватывает большую часть Ближнего Востока, включая Израиль и американские военные базы в регионе. Межконтинентальная ракета, как минимум, покрывает всю Европу.