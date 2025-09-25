РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его страна начнет экспортировать оружие отечественного производства, сняв ограничения, введенные после объявления военного положения.

«Мы решили открыть наш экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные в реальной войне», — сказал Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Зеленский заявил, что Украина хочет показать своим партнерам, что украинское оружие «надежное и современное».

«Не надо начинать с нуля, мы готовы поделиться тем, что уже доказало свою эффективность в реальной обороне», — сказал он.

Экспорт украинского оружия был значительно ограничен с начала полномасштабного вторжения России, в результате введения военного положения в 2022 году, когда все, что сходило с производственной линии, направлялось на военные нужды.

Украинские производители оружия уже несколько месяцев просят Зеленского снять ограничения на продажу их военной техники, особенно дронов, чтобы заработать больше денег.

И с учетом шумихи вокруг последних нарушений воздушного пространства Польши и Эстонии, якобы со стороны России, это решение не могло быть более своевременным.

«Самая разрушительная гонка вооружений в истории человечества»

Оружие развивается быстрее, чем наша способность защищаться, сказал Зеленский в своей речи на Генассамблее ООН.

«Теперь есть десятки тысяч людей, которые профессионально умеют убивать с помощью дронов», — сказал он.

«Остановить такую атаку сложнее, чем любую пулю, нож или бомбу, это то, что принесла Россия своей войной», — заявил Зеленский.

«Раньше только самые сильные страны могли использовать дроны, потому что они были дорогими и сложными, а теперь даже простые дроны могут пролететь тысячи километров».

Украинская оборонная промышленность и особенно сектор дронов значительно развились с начала полномасштабного вторжения России, представляя собой улучшение по сравнению с прежним советским военным оборудованием.

ФАЙЛ: Инженеры тестируют изготовленный в Украине квадрокоптер-дрон в неустановленном месте в Украине, 12 июня 2025 года AP Photo

Согласно последним отчетам, Украина сейчас производит более 4 миллионов дронов в год, но при достаточном финансировании может удвоить это число.

В Украине в настоящее время работают около 800 производителей оружия, более 200 из которых производят дроны.

В большинстве случаев это адаптируемые и доступные системы, которые изменили современную войну.

Выступая на Генассамблее ООН, Зеленский сказал: «19 простых российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, и только четыре из них были сбиты».

«К счастью, это не были (спроектированные в Тегеране) Shaheds, иначе результаты были бы ужасными».

Какое оружие будет экспортировать Украина?

Украина разработала предварительные предложения по тому, что Киев определил как «контролируемый экспорт» оружия, особенно морских дронов, сказал недавно Зеленский.

«Безопасность морских путей является неотъемлемой частью общей безопасности, и многие страны зависят от нее. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам в Черном море. Мы рассчитываем на сильные контракты», — пояснил он.

Флот морских дронов Киева расширяется в последние годы, и украинские морские дроны доказали свою эффективность, нанося тяжелые потери российским военным объектам и кораблям в Черном море, например дронами Magura-V5, которые использовались для нападения на российский флот.

Совсем недавно Киев представил новую систему подводных дронов Toloka, которая может нести полезную нагрузку до 5000 килограммов и достигать целей на расстоянии до 2000 километров.

ФАЙЛ: Ракеты Flamingo на секретном заводе Fire Point в Украине, понедельник, 18 августа 2025 года AP Photo

В мае украинские производители оборонной продукции опубликовали открытое письмо к Зеленскому, призывая его снять ограничения на экспорт военной техники отечественного производства, особенно дронов, чтобы помочь сектору расти и лучше интегрироваться в архитектуру безопасности Европы.

«Пришло время продемонстрировать, что Украина способна быть не только стороной, которая получает международную поддержку, но и полноценным партнером, который экспортирует безопасность через сотрудничество, технологии и свой собственный опыт», — говорилось в письме.

«В то время как Европа сталкивается с трансатлантической неопределенностью и вооруженные конфликты по всему миру обостряются, наши стратегические партнеры активно стремятся укрепить свои оборонные способности с помощью инновационных и доступных технологических решений», — объяснили производители.

«И здесь Украина имеет уникальное преимущество. Наша оборонная промышленность, развивающаяся в условиях постоянных боевых действий, уже производит технологии, которые ищет мир».

Александр Камышин, советник Зеленского по стратегическим вопросам, заявил, что оборонная промышленность Украины способна производить до 17 миллиардов евро оборудования в 2024 году, но правительство может произвести только около половины этого объема.

В интервью Euronews в феврале тогдашний министр стратегических отраслей Герман Сметанин сказал, что все украинские производители способны увеличить выпуск продукции, но им не хватает средств и обязательств партнеров для обеспечения долгосрочного финансирования.

Доходы от экспорта рассматриваются как способ финансирования роста и привлечения иностранных инвестиций, при этом приоритет остается на внутренней обороне.

Какие страны будут покупать украинское оружие?

Прежде всего, Украина начнет экспортировать оборонные технологии и откроет производственные линии оружия в странах-партнерах, объяснил Зеленский.

«Концепция трех новых экспортных платформ: одна для экспорта и партнерства с Америкой, другая для Европы и третья для глобальных партнеров, которые поддержали Украину тем или иным образом. Важно, чтобы они также помогли нам, чтобы мы могли поддержать их», — пояснил он.

В июле Зеленский заявил, что достиг соглашения с президентом США Дональдом Трампом о продаже украинских дронов в США, контракт оценивается в сумму от 10 до 30 миллиардов долларов (8,5–25 миллиардов евро).

ФАЙЛ: Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете Белого дома, 18 августа 2025 года AP Photo

Киев также подписал значительное соглашение с американской компанией Swift Beat о совместном производстве сотен тысяч дронов в этом году.

Между тем, в мае канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет стремиться помочь Киеву совместно разработать новое дальнобойное оружие, способное наносить удары вглубь России, на фоне утверждения нового пакета помощи в размере 5 миллиардов евро.

Объявляя о начале «новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими двумя странами», Мерц заявил, что Германия и Украина будут стремиться «включить совместное производство» оружия.

Завершая свои комментарии на Генассамблее ООН в среду, Зеленский заявил, что у Украины нет выбора, кроме как строить дроны «для защиты нашего права на жизнь».

«Факты просты: остановить эту войну сейчас и в рамках глобальной гонки вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады или огромные бункеры для критической инфраструктуры позже», — сказал он.