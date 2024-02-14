ГУР утверждает, что потопила БДК "Цезарь Куников", используя дрон Magura V5

В военной разведке Украины утверждают, что потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" с помощью морских беспилотников. Это уже вторая успешная операция в Черном море за месяц.

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Вторая за месяц успешная операция против российского военного корабля, действующего в Черном море: Украина утверждает, что потопила российский десантный корабль в ходе последней атаки беспилотников у побережья Крыма.

Украинская военная разведка опубликовала видео, на котором видно, как морские беспилотники приближаются к большому десантному кораблю "Цезарь Куников" — кораблю, который может перевозить 87 членов экипажа и принимал активное участие в конфликтах в Сирии, Грузии и Украине, заявили в ГУР.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как от корабля, предположительно находящегося в Черном море, поднимается шлейф дыма, а в местных российских СМИ появились сообщения о проведении поисково-спасательной операции с использованием вертолетов над водой.

Украинские военные заявили, что атака была произведена с помощью Magura V5 — того же военно-морского беспилотника, который был использован для нанесения удара по российскому военному кораблю "Ивановец" 1 февраля.

По данным украинского государственного внешнеторгового предприятия "СпецТехноЭкспорт", длина аппарата составляет 5,5 метра, ширина — 1,5 метра, крейсерская скорость — 40,7 километра в час, максимальная скорость — 77,8 километра в час, дальность действия — около 833 километров. Грузоподъемность этого морского беспилотника составляет 320 кг взрывчатки.

Уничтожение "Цезаря Куникова" стало последним в серии украинских ударов беспилотниками и ракетами по российским кораблям и военно-морским объектам из того, что помогло прорвать блокаду Москвы в Черном море.