В США прощаются с "мучеником во имя свободы Америки" Чарли Кирком

В США прощаются с Чарли Кирком. Чтобы почтить память консервативного активиста, на стадионе State Farm в Аризоне собрались десятки тысяч людей. Известно, что для участия в мероприятии зарегистрировались около 200 000 человек.

Перед ними выступили видные деятели движения "Сделаем Америку снова великой", в том числе президент США.

Дональд Трамп произнёс речь с религиозным оттенком: он сказал, что Кирк "обрёл бессмертие", "став мучеником во имя свободы Америки". Трамп также отметил, что необходимо "вернуть стране Бога и религию".

"Он не заслужил этого. Он не заслуживал этого, наша страна не заслуживала этого, и все, кто оправдывает это, просто сошли с ума. Убийство Чарли было не просто нападением на одного человека или одно движение, это было нападение на всю нашу нацию. Это ужасающая атака на Соединённые Штаты Америки. Это нападение на наши самые священные свободы и данные Богом права. Пистолет был направлен на него, но пуля летела в нас".

С речью выступила и вдова Кирка, застреленного 10 сентября во время выступления в университете Юты. Обвинения в убийстве предъявлены 22-летнему жителю штата Тайлеру Робинсону.

"Мой муж Чарли хотел спасти молодых людей, таких же, как тот, кто забрал его жизнь. Я прощаю его, потому что так поступал Христос и так поступил бы Чарли. Ответом на ненависть не должна быть ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия, - это любовь и всегда любовь".

На мероприятии также присутствовали высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Также в числе выступавших: Дональд Трамп-младший и политический обозреватель Такер Карлсон, которые называли Кирка героем и обещали продолжить его дело.

По словам организаторов, очереди у стадиона начали выстраиваться ещё до рассвета. State Farm вместимостью 63 400 мест быстро заполнился людьми, одетыми в красно-бело-синюю одежду.

Генеральный директор Tesla Илон Маск, некогда близкий соратник Трампа, также был замечен в толпе.

Кирк основал организацию "Turning Point USA", целью которой было мобилизовать молодых христиан-консерваторов. То, что на его похороны пришли так много людей, свидетельствует о значительном влиянии, которое 31-летний активист приобрел в Америке.

Как отмечают аналитики, убийство Чарли Кирка произошло в контексте серьёзного политического раскола в стране и может стать "поворотным моментом" в проведении политики администрации Дональда Трампа, приведя к её ужесточению.