Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Галатии на Кипре ищут пропавших без вести

Фотография из видеофильма CYPE на месте раскопок
Фотография из видеофильма CYPE на месте раскопок Авторское право  ΚΥΠΕ
Авторское право ΚΥΠΕ
By Georgios Aivaliotis & Euronews и ΚΥΠΕ
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Люди, бесследно исчезнувшие на разделенном Кипре в 1974 году, не забыты. Комитет по поискам ведет раскопки в 8 точках острова.

РЕКЛАМА

В Галатиии, на Кипре, близ оккупированной Фамагусты идут поиски пропавших без вести после военного переворота и оккупации части острова турецкими войсками в 1974. Галатия, населенная преимущественно турками-киприотами, по данным переписи от 1973 года насчитывала без малого 1200 человек. После событий 1974 года ее переименовали, дав турецкое название Мехметчик. Затем это место фактически превратили в лагерь, и турецкие солдаты свозили туда мужчин из близлежащих деревень. Некоторые погибли и были похоронены, некоторые пропали без вести.

Организовавшему поиски Комитету по делам пропавших без вести лиц известно как минимум о восьми бесследно исчезнувших. Не исключено, что люди были сброшены в местное озеро.

В 2006 и 2015 годах на его дне были обнаружены два массовых захоронения, в результате чего опознали 18 человек. Согласно источникам, в озере может находиться и третья могила, в которой предположительно покоятся до трех человек.

Всего на разделенном Кипре в списках пропавших без вести с обеих сторон - 2000 человек. Благодаря усилиям волонтеров и властей на сегодня опознаны свыше 1000. Трагедия живущих в неведении родственников - серьёзнейшее препятствие на пути решения кипрской проблемы.

Раскопки ведутся в восьми точках Кипра.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Президент Кипра: "Мы не можем предоставлять ресурсы третьим странам, которые угрожают членам ЕС"

Дело о разрушительном взрыве в порту Бейрута: в Болгарии арестован российский владелец судна

На Кипре проходит всеобщая забастовка