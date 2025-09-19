В Галатии на Кипре ищут пропавших без вести

Люди, бесследно исчезнувшие на разделенном Кипре в 1974 году, не забыты. Комитет по поискам ведет раскопки в 8 точках острова.
В Галатиии, на Кипре, близ оккупированной Фамагусты идут поиски пропавших без вести после военного переворота и оккупации части острова турецкими войсками в 1974. Галатия, населенная преимущественно турками-киприотами, по данным переписи от 1973 года насчитывала без малого 1200 человек. После событий 1974 года ее переименовали, дав турецкое название Мехметчик. Затем это место фактически превратили в лагерь, и турецкие солдаты свозили туда мужчин из близлежащих деревень. Некоторые погибли и были похоронены, некоторые пропали без вести.
Организовавшему поиски Комитету по делам пропавших без вести лиц известно как минимум о восьми бесследно исчезнувших. Не исключено, что люди были сброшены в местное озеро.
В 2006 и 2015 годах на его дне были обнаружены два массовых захоронения, в результате чего опознали 18 человек. Согласно источникам, в озере может находиться и третья могила, в которой предположительно покоятся до трех человек.
Всего на разделенном Кипре в списках пропавших без вести с обеих сторон - 2000 человек. Благодаря усилиям волонтеров и властей на сегодня опознаны свыше 1000. Трагедия живущих в неведении родственников - серьёзнейшее препятствие на пути решения кипрской проблемы.
Раскопки ведутся в восьми точках Кипра.