В Галатии на Кипре ищут пропавших без вести

В Галатиии, на Кипре, близ оккупированной Фамагусты идут поиски пропавших без вести после военного переворота и оккупации части острова турецкими войсками в 1974. Галатия, населенная преимущественно турками-киприотами, по данным переписи от 1973 года насчитывала без малого 1200 человек. После событий 1974 года ее переименовали, дав турецкое название Мехметчик. Затем это место фактически превратили в лагерь, и турецкие солдаты свозили туда мужчин из близлежащих деревень. Некоторые погибли и были похоронены, некоторые пропали без вести.

Организовавшему поиски Комитету по делам пропавших без вести лиц известно как минимум о восьми бесследно исчезнувших. Не исключено, что люди были сброшены в местное озеро.

В 2006 и 2015 годах на его дне были обнаружены два массовых захоронения, в результате чего опознали 18 человек. Согласно источникам, в озере может находиться и третья могила, в которой предположительно покоятся до трех человек.

Всего на разделенном Кипре в списках пропавших без вести с обеих сторон - 2000 человек. Благодаря усилиям волонтеров и властей на сегодня опознаны свыше 1000. Трагедия живущих в неведении родственников - серьёзнейшее препятствие на пути решения кипрской проблемы.

Раскопки ведутся в восьми точках Кипра.