У Жаира Болсонару обнаружили рак кожи

Врачи бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару заявили в среду, что биопсия выявила карциному в "двух из восьми кожных новообразований", удалённых во время предыдущего посещения клиники в воскресенье.

Этот диагноз требует "медицинского наблюдения и периодических повторных обследований", но об "активном лечении", например, химиотерапии, речи пока не идёт, сообщил глава хирургической бригады клиники DF Star Клаудио Биролини.

"Мой отец уже выигрывал более сложные сражения. То же самое будет и в этом случае", – прокомментировал ситуацию старший сын экс-главы государства Флавиу Болсонару.

"Можно быть уверенным, что это результат неустанных преследований с тех пор, как Жаир Болсонару осмелился бросить вызов системе и бороться за Бразилию", – добавил он.

Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару протестуют против судебного процесса в Верховном суде в Сан-Паулу, 7 сентября 2025 года. AP Photo

12 сентября ультраправого лидера признали виновным в попытке госпереворота после проигрыша на президентских выборах в 2022 году. Верховный суд приговорил его к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы по итогам исторического процесса. Однако Болсонару не сможет быть заключён в тюрьму до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможные средства правовой защиты, и его адвокаты уже объявили, что в ближайшее время подадут апелляцию.

Ожидается, что защита Болсонару представит его плохое состояние здоровья в качестве аргумента в пользу домашнего ареста, вместо того чтобы обязать его отбывать наказание в тюрьме.

Болсонару отрицает любые правонарушения и говорит, что стал жертвой политического преследования. Президент США Дональд Трамп согласился с этим и назвал судебный процесс "охотой на ведьм", а в июле ввёл таможенные пошлины в размере 50% на бразильские товары, ссылаясь, в частности, на дело против Болсонару.

Протестующие сжигают чучела Дональда Трампа и Жаира Болсонару в знак протеста против 50-процентных тарифов, Сан-Паулу, 1 августа 2025 года. AP Photo

С начала августа Болсонару находится под домашним арестом в Болсонару, назначенным судьей, курирующим это дело, Александре де Мораесом, который заявил, что он нарушил меры пресечения, наложенные на него в связи с судебным процессом.

Болсонару уже носил электронный браслет – эта мера была применена после того, как федеральная полиция заявила, что он и его сын Эдуарду сотрудничали с властями США, чтобы добиться санкций против бразильских государственных чиновников из-за предполагаемого преследования.

В конце августа де Мораес ещё больше усилил меры безопасности и приказал полиции проверять все автомобили, выезжающие из резиденции Болсонару, и следить за домом.

Болсонару неоднократно попадал в больницу после того, как получил ножевое ранение на предвыборном мероприятии перед президентскими выборами 2018 года. Ему пришлось перенести несколько операций.